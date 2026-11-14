Удостоверение участника боевых действий в руке. Фото: УНИАН

Дети участников боевых действий имеют право на государственную поддержку при получении профессионального, предвузовского и высшего образования. Она может включать оплату обучения, социальную стипендию, льготный кредит или помощь с проживанием в общежитии. В 2026 году также действует программа компенсации контракта, по которой можно получить оплату одного учебного года.

О том, как детям УБД оформить государственную помощь на обучение, рассказали на Национальном медиапортале "Ветеран", передают Новини.LIVE.

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Какие образовательные льготы доступны детям УБД

Государство предусматривает поддержку детей участников боевых действий, обучающихся в государственных или муниципальных учебных заведениях. Помощь доступна студентам дневной формы обучения до завершения образовательной программы, но не дольше 23 лет.

В зависимости от конкретной программы можно получить:

полную или частичную оплату обучения;

льготный долгосрочный кредит на образование;

социальную стипендию;

помощь с проживанием в общежитии;

обеспечение учебниками и другую поддержку.

В то же время статус УБД одного из родителей не означает автоматического получения всех льгот. Для каждого вида помощи предусмотрены отдельные требования и порядок оформления.

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Как оформить льготы на обучение

Для начала необходимо обратиться в приемную комиссию, деканат или другое ответственное подразделение учебного заведения. Там следует сообщить о статусе УБД отца или матери и уточнить, какие виды поддержки доступны.

Обычно для оформления необходимо подтвердить:

личность студента;

родственную связь с ветераном;

статус УБД одного из родителей;

факт обучения, его форму и, при необходимости, условия контракта.

Социальную стипендию и место в общежитии оформляют по отдельным правилам. Для этого необходимо подать соответствующие заявления и соблюсти установленные сроки.

Как получить компенсацию за контракт в 2026 году

В 2026/2027 учебном году продолжает действовать экспериментальный проект государственной помощи на оплату контрактного обучения детей определенных категорий защитников. В перечень получателей входят и дети УБД.

Программа предусматривает оплату одного учебного года в учреждении профессионального предвысшего или высшего образования, участвующем в эксперименте.

Для получения помощи необходимо пройти несколько этапов:

Обратиться в учебное заведение. Предоставить документы, подтверждающие право на компенсацию. Дождаться внесения информации в ЕДЕБО. Получить сертификат в приложении "Дія". Подтвердить его в течение 20 календарных дней после получения.

После этого средства перечисляются на специальный счет учебного заведения. Если студент уже самостоятельно оплатил контракт, учебное заведение должно вернуть соответствующую сумму после поступления государственного финансирования в соответствии с правилами программы.

Важно учитывать, что помощь предоставляется единоразово в течение срока действия экспериментального проекта. Она не означает автоматической оплаты всех последующих лет обучения. Возраст получателя, принадлежность к определенной категории и другие требования установлены постановлением Кабинета Министров Украины № 318.

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