Гроші на військовій формі. Фото: Новини.LIVE

Під час служби українські військовослужбовці мають отримувати форму, взуття та інше речове майно відповідно до встановлених норм. Якщо належні речі не видали, замість них можна вимагати грошову компенсацію. Порядок отримання коштів та розмір відшкодування залежать від обставин служби та звільнення.

Про це повідомили в Сумському обласному ТЦК та СП, передають Новини.LIVE.

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За яке неотримане майно військовим належить компенсація

Українське законодавство передбачає виплату грошей за речове майно, яке військовослужбовець мав отримати за нормами забезпечення, але фактично не отримав.

Йдеться не про будь-які речі, які довелося купувати самостійно, а про конкретні предмети, передбачені для військових. Це можуть бути:

військова форма;

взуття;

особисте спорядження.

Для кожного предмета встановлені норми видачі та строки використання. Якщо термін отримання певної речі вже настав, але військовому її не видали, він може претендувати на компенсацію її вартості.

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Чи можуть мобілізовані отримати компенсацію за форму

Питання виплат мобілізованим має окремі особливості. У роз'ясненні від 29 квітня 2026 року Міністерство оборони зазначило, що компенсація передбачена для військових, які служили за контрактом або обіймали кадрові посади. Мобілізованих у цьому переліку відомство не зазначило.

Водночас є рішення Верховного Суду, яке може бути важливим для мобілізованих військовослужбовців.

У постанові від 24 червня 2025 року у справі №560/4729/24 Суд дійшов висновку, що заборона видавати мобілізованому під час звільнення неотримане речове майно, передбачена Інструкцією №232, сама по собі не позбавляє його права на грошову компенсацію, гарантовану законом.

Верховний Суд скасував попередні рішення, якими військовому відмовили у виплаті, та направив справу на повторний розгляд.

Це рішення не означає, що кожен мобілізований автоматично отримає гроші. Однак воно може стати аргументом для захисту свого права, якщо військова частина відмовляє у компенсації.

Як визначають суму компенсації за речове майно

Розмір виплати не встановлюють довільно. Також його не розраховують за цінами, які вказані в магазинах.

Відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів №178, розрахунком займається речова служба військової частини. Вона видає довідку із зазначенням вартості майна, яке військовослужбовець мав отримати, але не отримав.

Суму визначають за закупівельними цінами, що діють на 1 січня року, в якому проводять виплату.

Саме довідка від речової служби є основним документом для розрахунку компенсації.

Як військовому оформити виплату перед звільненням

Якщо військовослужбовець готується до звільнення, питання неотриманого майна краще вирішити заздалегідь. Для цього потрібно звернутися до речової служби своєї військової частини.

Процедура передбачає кілька кроків:

Звернутися до речової служби та перевірити, які предмети майна належали військовому за нормами забезпечення, але не були видані. Отримати довідку із зазначенням вартості цього майна. Подати командиру військової частини рапорт із проханням виплатити грошову компенсацію. До нього потрібно додати оригінал довідки. Зберегти підтвердження подання рапорту та відповідь командування.

За Порядком №178 підставою для виплати є наказ командира військової частини.

Чи можна отримати компенсацію після звільнення

Звільнення з військової служби не означає, що можливість отримати гроші за неотримане речове майно втрачена.

У постанові від 18 лютого 2026 року у справі №380/12607/23 Верховний Суд підтвердив, що колишній військовослужбовець може звернутися до своєї військової частини щодо виплати компенсації вже після звільнення.

Водночас змінюється порядок звернення. Якщо людина ще проходить службу, вона подає рапорт командиру. Після звільнення потрібно звернутися до колишньої військової частини із письмовою заявою.

Тому навіть якщо питання компенсації не вдалося вирішити під час служби, варто звернутися до військової частини та отримати офіційну відповідь.

Якщо у виплаті відмовлять, усна відповідь командування не повинна бути останнім словом. Військовослужбовець може відстоювати своє право, посилаючись на законодавство та висновки Верховного Суду.

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