Счет за коммунальные услуги и деньги на столе. Фото: Новини.LIVE

В декабре 2026 года участники боевых действий смогут оплачивать жилье и коммунальные услуги со скидкой 75 %. Государство компенсирует часть расходов на электроэнергию, газ, воду, отопление и вывоз мусора. При этом льгота действует не на весь объем потребления, а только в пределах установленных социальных норм. На сумму компенсации влияют несколько факторов.

Новини.LIVE рассказывают, какую компенсацию за коммунальные услуги получат военные в декабре.

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На какие коммунальные услуги УБД получат 75% скидку

Участники боевых действий имеют право на 75% скидку на оплату жилья и коммунальных услуг. Эта льгота предусмотрена законодательством и распространяется на расходы в пределах установленных социальных нормативов.

В частности, государство компенсирует часть стоимости следующих услуг:

содержание жилья и квартплату;

поставку природного газа;

электроэнергию;

отопление;

холодную и горячую воду;

водоотведение;

вывоз бытовых отходов;

сжиженный газ и твердое топливо для домов без централизованного отопления.

При расчете скидки учитываются вид коммунальной услуги и установленные для нее нормы потребления. Они определены законодательством, в частности постановлением Кабинета Министров Украины № 409.

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Кто из членов семьи УБД может воспользоваться льготой

Право на скидку имеют не только сами участники боевых действий. Воспользоваться ею могут также определенные законом члены их семей, проживающие вместе с льготником.

К этой категории относятся:

супруг или супруга;

дети в возрасте до 18 лет;

не состоящие в браке совершеннолетние дети с инвалидностью с детства I или II группы;

лица с инвалидностью I группы;

нетрудоспособные родители;

люди, находящиеся под опекой или попечительством участника боевых действий.

Размер компенсации зависит от количества членов семьи, имеющих право на льготу, площади жилья и объема потребленных услуг.

Важно учитывать, что скидка распространяется только на потребление в пределах социальных нормативов. Если семья использует больше воды, газа или электроэнергии, чем предусмотрено нормами, разницу придется оплачивать самостоятельно.

Сколько воды компенсируется участникам боевых действий

Для водоснабжения и водоотведения установлены отдельные ограничения. Если в доме или квартире есть горячая вода, на одного человека предусмотрены следующие месячные нормы:

холодная вода — до 2 куб. м;

горячая вода — до 1,6 куб. м;

водоотведение — до 3,6 куб. м.

Если горячей воды нет или её подача приостановлена более чем на две недели, норма холодной воды увеличивается до 3,6 куб. м на человека. Такая же норма действует для водоотведения.

Именно в пределах указанных объемов государство компенсирует 75% стоимости водоснабжения и водоотведения.

Какие нормы электроэнергии действуют для УБД

Количество электроэнергии, на которое предоставляется скидка, зависит от оборудования в жилище и наличия горячего водоснабжения.

Если в доме установлена газовая плита и есть горячая вода, действуют следующие нормативы:

70 кВт-ч на первого члена семьи;

по 30 кВт-ч на каждого следующего;

в общей сложности не более 190 кВт-ч в месяц.

Если используется электроплита и есть горячая вода:

110 кВт-ч на первого члена семьи;

по 30 кВт-ч на каждого следующего;

в общей сложности не более 230 кВт-ч в месяц.

Если установлена электроплита, но нет горячей воды:

130 кВт-ч на первого члена семьи;

по 30 кВт-ч на каждого следующего;

в общей сложности не более 250 кВт-ч в месяц.

Если в жилом помещении нет электроплиты и централизованного горячего водоснабжения, норма составляет:

100 кВт-ч на первого жильца;

по 30 кВт-ч на каждого следующего;

в общей сложности не более 220 кВт-ч в месяц.

В пределах этих объемов УБД могут получить 75% скидку на электроэнергию. Если семья потребляет больше, излишек оплачивается по полному тарифу.

Сколько газа учитывается при начислении льготы

Социальные нормативы для природного газа зависят от способа его использования и оборудования, установленного в доме.

На одного человека ежемесячно предусмотрены следующие объемы:

3,3 куб. м — если есть газовая плита и централизованное горячее водоснабжение;

5,4 куб. м — если есть газовая плита, но нет централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя;

10,5 куб. м — если установлены газовая плита и газовый водонагреватель.

Для домов с индивидуальным газовым отоплением предусмотрена отдельная норма. Она составляет 4 куб. м газа на каждый квадратный метр отапливаемой площади в месяц в течение отопительного сезона.

При расчете также используется соответствующий корректирующий коэффициент.

Какую площадь жилья учитывают для коммунальной скидки

Льгота на оплату жилья и услуг по управлению многоквартирным домом рассчитывается с учётом социальной нормы площади.

Она составляет 21 кв. м общей площади на каждого льготника и дополнительно 10,5 кв. м на семью.

Для отопления применяется аналогичный норматив. Он предусматривает 21 кв. м отапливаемой площади на каждого льготника и еще 10,5 кв. м на семью.

Для некоторых семей ветеранов, состоящих исключительно из нетрудоспособных лиц, законодательство позволяет применять увеличенные нормативы.

Льгота на вывоз бытовых отходов также рассчитывается в пределах установленных норм. При этом учитывается количество членов семьи, имеющих право на скидку, и объем соответствующей услуги.

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