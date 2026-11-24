Льготы на коммунальные услуги для военнослужащих: какие суммы будут выплачены в декабре
В декабре 2026 года участники боевых действий смогут оплачивать жилье и коммунальные услуги со скидкой 75 %. Государство компенсирует часть расходов на электроэнергию, газ, воду, отопление и вывоз мусора. При этом льгота действует не на весь объем потребления, а только в пределах установленных социальных норм. На сумму компенсации влияют несколько факторов.
Новини.LIVE рассказывают, какую компенсацию за коммунальные услуги получат военные в декабре.
На какие коммунальные услуги УБД получат 75% скидку
Участники боевых действий имеют право на 75% скидку на оплату жилья и коммунальных услуг. Эта льгота предусмотрена законодательством и распространяется на расходы в пределах установленных социальных нормативов.
В частности, государство компенсирует часть стоимости следующих услуг:
- содержание жилья и квартплату;
- поставку природного газа;
- электроэнергию;
- отопление;
- холодную и горячую воду;
- водоотведение;
- вывоз бытовых отходов;
- сжиженный газ и твердое топливо для домов без централизованного отопления.
При расчете скидки учитываются вид коммунальной услуги и установленные для нее нормы потребления. Они определены законодательством, в частности постановлением Кабинета Министров Украины № 409.
Кто из членов семьи УБД может воспользоваться льготой
Право на скидку имеют не только сами участники боевых действий. Воспользоваться ею могут также определенные законом члены их семей, проживающие вместе с льготником.
К этой категории относятся:
- супруг или супруга;
- дети в возрасте до 18 лет;
- не состоящие в браке совершеннолетние дети с инвалидностью с детства I или II группы;
- лица с инвалидностью I группы;
- нетрудоспособные родители;
- люди, находящиеся под опекой или попечительством участника боевых действий.
Размер компенсации зависит от количества членов семьи, имеющих право на льготу, площади жилья и объема потребленных услуг.
Важно учитывать, что скидка распространяется только на потребление в пределах социальных нормативов. Если семья использует больше воды, газа или электроэнергии, чем предусмотрено нормами, разницу придется оплачивать самостоятельно.
Сколько воды компенсируется участникам боевых действий
Для водоснабжения и водоотведения установлены отдельные ограничения. Если в доме или квартире есть горячая вода, на одного человека предусмотрены следующие месячные нормы:
- холодная вода — до 2 куб. м;
- горячая вода — до 1,6 куб. м;
- водоотведение — до 3,6 куб. м.
Если горячей воды нет или её подача приостановлена более чем на две недели, норма холодной воды увеличивается до 3,6 куб. м на человека. Такая же норма действует для водоотведения.
Именно в пределах указанных объемов государство компенсирует 75% стоимости водоснабжения и водоотведения.
Какие нормы электроэнергии действуют для УБД
Количество электроэнергии, на которое предоставляется скидка, зависит от оборудования в жилище и наличия горячего водоснабжения.
Если в доме установлена газовая плита и есть горячая вода, действуют следующие нормативы:
- 70 кВт-ч на первого члена семьи;
- по 30 кВт-ч на каждого следующего;
- в общей сложности не более 190 кВт-ч в месяц.
Если используется электроплита и есть горячая вода:
- 110 кВт-ч на первого члена семьи;
- по 30 кВт-ч на каждого следующего;
- в общей сложности не более 230 кВт-ч в месяц.
Если установлена электроплита, но нет горячей воды:
- 130 кВт-ч на первого члена семьи;
- по 30 кВт-ч на каждого следующего;
- в общей сложности не более 250 кВт-ч в месяц.
Если в жилом помещении нет электроплиты и централизованного горячего водоснабжения, норма составляет:
- 100 кВт-ч на первого жильца;
- по 30 кВт-ч на каждого следующего;
- в общей сложности не более 220 кВт-ч в месяц.
В пределах этих объемов УБД могут получить 75% скидку на электроэнергию. Если семья потребляет больше, излишек оплачивается по полному тарифу.
Сколько газа учитывается при начислении льготы
Социальные нормативы для природного газа зависят от способа его использования и оборудования, установленного в доме.
На одного человека ежемесячно предусмотрены следующие объемы:
- 3,3 куб. м — если есть газовая плита и централизованное горячее водоснабжение;
- 5,4 куб. м — если есть газовая плита, но нет централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя;
- 10,5 куб. м — если установлены газовая плита и газовый водонагреватель.
Для домов с индивидуальным газовым отоплением предусмотрена отдельная норма. Она составляет 4 куб. м газа на каждый квадратный метр отапливаемой площади в месяц в течение отопительного сезона.
При расчете также используется соответствующий корректирующий коэффициент.
Какую площадь жилья учитывают для коммунальной скидки
Льгота на оплату жилья и услуг по управлению многоквартирным домом рассчитывается с учётом социальной нормы площади.
Она составляет 21 кв. м общей площади на каждого льготника и дополнительно 10,5 кв. м на семью.
Для отопления применяется аналогичный норматив. Он предусматривает 21 кв. м отапливаемой площади на каждого льготника и еще 10,5 кв. м на семью.
Для некоторых семей ветеранов, состоящих исключительно из нетрудоспособных лиц, законодательство позволяет применять увеличенные нормативы.
Льгота на вывоз бытовых отходов также рассчитывается в пределах установленных норм. При этом учитывается количество членов семьи, имеющих право на скидку, и объем соответствующей услуги.
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