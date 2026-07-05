Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Деньги вместо "пакета малыша": могут ли из-за них сократить социальную помощь

Деньги вместо "пакета малыша": могут ли из-за них сократить социальную помощь

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2026 11:00
Помощь одиноким матерям: может ли компенсация за "беби-бокс" повлиять на выплаты
Мать с младенцем, деньги в руках. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Многие одинокие мамы беспокоятся, что после получения денежной компенсации вместо "пакета малыша" могут лишиться части пособия на детей. Но по этому поводу волноваться не стоит — эти деньги не учитываются при расчете совокупного дохода семьи.

То есть компенсация не повлияет ни на право на получение социальной помощи, ни на её размер, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

Как рассчитывается пособие одиноким матерям

Размер государственной помощи зависит от доходов семьи. Он определяется как разница между прожиточным минимумом для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным доходом семьи в расчете на одного человека.

Именно поэтому многие родители интересуются, считается ли компенсация за "пакет малыша" доходом.

Учитываются ли эти деньги

В постановлении Кабинета Министров № 114 говорится, что денежная компенсация стоимости "пакета малыша" не включается в среднемесячный совокупный доход семьи.

Читайте также:

Это правило действует не только в отношении помощи одиноким матерям, но и при назначении других видов государственной социальной поддержки.

Поэтому тем, кто выбрал денежную компенсацию вместо "беби-бокса", переживать не нужно. Из-за них у вас не имеют права уменьшить выплаты от государства или отказать в них.

Ранее Новини.LIVE рассказывали об условиях выплаты базовой социальной помощи в июле малообеспеченным семьям. При рассмотрении заявления учитываются доходы семьи, наличие дорогостоящего имущества, крупных покупок и сбережений, а также то, работают ли трудоспособные члены семьи или состоят на учете в центре занятости.

Также Новини.LIVE писали, что безработные украинцы могут оформить базовую социальную помощь, но только при определенных условиях. Для этого нужно встать на учет в службе занятости, активно искать работу и выполнять индивидуальный план трудоустройства. Если не отказываться от предложенных вакансий, выплаты могут продлить еще на полгода.

выплаты деньги Пакунок малыша
Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации