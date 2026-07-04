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Головна Фінанси Допомогу на дітей виплачуватимуть по-новому: що змінилося з липня

Допомогу на дітей виплачуватимуть по-новому: що змінилося з липня

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2026 19:55
В Україні по-новому призначатимуть "дитячі" виплати: що це означає
Двчинка з хлопчиком, гроші на гаманці. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

В Україні для дітей з дітьми запровадили новий механізм для виплати грошової допомоги. Нововведення не торкнулися умов використання грошей. Так, як і раніше, виплати від держави батьки зможуть використовувати лише за цільовим призначенням.

Детальніше про це йдеться у Постанові №617, яку ухвалив Кабмін України, передає Новини.LIVE

Детальніше про зміни

Зміни відбулися:

  • з використанням спеціальних рахунків;
  • зі строками виплат;
  • з грошовою компенсацією за "Пакунок малюка";
  • в умовах отримання окремих видів допомоги.

Основне нововведення — використовувати спеціальні рахунки, на яких встановлено режим з контролю витрат, можна буде через електронний платіжний засіб "Дія.Картка". Саме на такі рахунки держава нараховуватиме гроші батькам. Йдеться про:

  • допомогу для догляду за дитиною до одного року;
  • виплати за програмою "єЯсла";
  • компенсація за "Пакунок малюка";
  • допомога "Пакунок школяра".

Пакунок малюка 

Уряд постановив, що розмір компенсації зросте. Йдеться про 3 прожиткові мінімуми для дітей віком до 6 років. Станом на зараз це 8451 гривень. Якщо дитину народили не у пологовому будинку, то звертатися за компенсацією можна впродовж 3 місяців. 

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Як нараховуватимуть виплати

З липня 2026 року фіндопомогу українцям почнуть нараховувати не пізніше, ніж через 14 робочих днів після ухвалення відповідного рішення.

Раніше Новини.LIVE розповідали про багатоцільову грошову допомогу та про те, як її оформити. Кожен член родини має право на 10 000 гривень. Однак виплати надаються обмеженій кількості допомогосподарствам. 

Ще Новини.LIVE пояснювали, якими програмами допомоги можуть скористатися українці у 2026 році.Для населення доступні як державні програми, так і міжнародні. Громадяни, зокрема, можуть отримати фінпідтримку на оренду житла, відкриття бізнесу та інше. 

виплати фінансова допомога грошова допомога
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
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