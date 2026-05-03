Денежная помощь на ребенка: в ПФУ объяснили, как получить одну из выплат

В Украине семьям, которые рожают детей, предоставляют одноразовую натуральную помощь "Пакунок малюка". Но от такого вида поддержки можно отказаться. В таком случае государство выплатит новоиспеченным родителям денежную помощь.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, какие условия для этого нужно выполнить.

Как получить деньги вместо "Пакунок малюка"

Чтобы получить деньги вместо натуральной помощи, один из родителей должен подать бумажное или электронное заявление в Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Это можно сделать:

в сервисном центре ПФУ;

в ЦПАУ;

через уполномоченное должностное лицо громады или военной администрации (если ЦНАП отсутствует);

отправив заявление по почте.

Также заявление подается онлайн:

на портале Дія через комплексную услугу "єМалятко";

на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Как подать заявку

Для этого сначала нужно авторизоваться на сайте ПФУ, воспользовавшись квалифицированной электронной подписью (КЭП). А далее:

в личном кабинете в меню слева в разделе "Коммуникации с ПФУ" выбираете опцию "отдельные виды государственной социальной помощи";

заполняете онлайн форму заявления, выбирая вид назначения "Денежная компенсация стоимости единовременного пособия "Пакунок малюка";

указываете общие данные заявителя — ФИО, место жительства и регистрации и документ, удостоверяющий личность;

в поле "Данные по выплате" выбираете "Способ выплаты через банк" и вносите реквизиты счета;

вносите данные о ребенке в раздел "Участники обращения";

загружаете скан-копии документов указанных в списке;

выбираете способ как получать уведомления о назначении выплаты и соглашаетесь на обработку персональных данных.

Что еще стоит знать

Напомним, что матерям, которые родили детей после 1 января 2026 года, выплачивают единовременную денежную помощь. Речь идет о сумме в 50 000 гривен. Стоимость "Пакунок малюка" по состоянию на этот год составляет 8 5411 гривен.

