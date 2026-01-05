Выплаты при рождении ребенка в 2026 году — суммы и как оформить через Дію

Человек считает деньги. Фото: Новости.LIVE

С 1 января государство обновило выплаты при рождении ребенка. Для родителей это означает большую единовременную помощь и очень простой цифровой путь без походов по кабинетам.

Подать заявку можно онлайн через сервис еМалятко в Дії, даже если свидетельство о рождении еще не оформлено, сообщает Минцифры.

Сколько теперь платят при рождении ребенка

Для детей, которые родились после 1 января 2026 года, единовременная выплата составляет 50 тысяч гривен. Отдельно сохраняется и Пакет малыша — его стоимость в 2026 году теперь составляет 8 451 гривну.

Решение принял парламент, и оно уже действует. Деньги можно оформить без бумажных заявлений, достаточно подать заявку в Дії.

Как подать заявку через еМалятко

Если свидетельство о рождении родители еще не получили, это не проблема. Заявку на выплаты можно подать сразу в приложении, сделав несколько шагов в сервисе еМалятко.

Фактически это одно заявление, которое запускает сразу несколько государственных услуг.

Если ребенок родился за границей

Для детей, рожденных за пределами Украины, процедура немного другая. Нужно подать документы о рождении, выданные в стране пребывания, в Пенсионный фонд.

Если ребенок находится на полном государственном содержании, выплаты не исчезают — средства зачисляют на депозит. Доступ к ним ребенок получит после достижения совершеннолетия.

Что еще дает еМалятко

Сервис еМалятко служит для разных целей. Через него можно зарегистрировать рождение, получить свидетельство и заказать до пяти дополнительных услуг, которые нужны новорожденному.

По состоянию на сейчас сервисом уже воспользовались более 600 тысяч украинских семей. Важно помнить, что для подачи заявки понадобится номер медицинского заключения или судебное решение о факте рождения ребенка.

