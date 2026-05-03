Гроші замість Пакунка малюка: як отримати у травні

Дата публікації: 3 травня 2026 14:30
Грошова допомога на дитину: у ПФУ пояснили, як отримати одну із виплат
Медсестра біля малюка, гроші. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні сім'ям, які народжують дітей, надають одноразову натуральну допомогу "Пакунок малюка". Та від такого виду підтримки можна відмовитися. У такому випадку держава виплатить новоспеченим батькам грошову допомогу.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає, які умови для цього потрібно виконати.

Як отримати гроші замість "Пакунка малюка"

Щоб отримати гроші замість натуральної допомоги, один із батьків має подати паперову або електронну заяву до Пенсійного фонду України (ПФУ). Це можна зробити:

  • у сервісному центрі ПФУ;
  • у ЦНАПі;
  • через уповноважену посадову особу громади або військової адміністрації (якщо ЦНАП відсутній);
  • відправивши заяву поштою. 

Натомість онлайн заява подається:

  • на порталі Дія через комплексну послугу "єМалятко";
  • на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Як подати заявку

Для цього спочатку потрібно авторизуватися на сайті ПФУ, скориставшись кваліфікованим електронним підписом (КЕП). А далі:

  • в особистому кабінеті в меню ліворуч у розділі "Комунікації з ПФУ" обираєте опцію "окремі види державної соціальної допомоги";
  • заповнюєте онлайн форму заяви, обираючи вид призначення "Грошова компенсація вартості одноразової допомоги "Пакунок малюка";
  • вказуєте загальні дані заявника – ПІБ, місце проживання та реєстрації та документ, що посвідчує особу;
  • у полі "Дані щодо виплати" обираєте "Спосіб виплати через банк" та вносити реквізити рахунку;
  • вносите дані про дитину у розділ "Учасники звернення";
  • завантажуєте скан-копії документів зазначених у списку;
  • обираєте спосіб як отримувати повідомлення про призначення виплати та погоджуєтеся на обробку персональних даних.

Що ще варто знати 

Нагадаємо, що матерям, які народили дітей після 1 січня 2026 року, виплачують одноразову грошову допомогу. Йдеться про суму у 50 000 гривень. Натомість вартість "Пакунка малюка" станом на цьогоріч становить 8 5411 гривень. 

Як повідомляли Новини.LIVE, в Україні затримують виплати батькам за виховання дітей до 1 року. По 7 000 гривень допомоги не отримали сім'ї, які подавали заявки ще у січні та лютому. Відомо, коли їм нарахують допомогу. 

Ще Новини.LIVE писали, що навесні цього року ЮНІСЕФ надаватиме допомогу українцям. Щоб оформити допомогу, потрібні деякі документи. Розмір виплат сягатиме 400 доларів.  

Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
