Деньги в браке: 3 случая, когда муж должен содержать жену
Согласно Семейному кодексу Украины, супруги должны совместно заботиться о финансовом состоянии семьи. В законе нет прямого требования, чтобы муж содержал жену. Однако есть четыре случая, когда такая обязанность все же возникает.
Когда муж или жена имеет право на содержание
В соответствии со статьей №75 Семейного кодекса Украины, муж или жена могут рассчитывать на финансовую поддержку от своего партнера в случаях, когда самостоятельно обеспечить себя они не способны.
Речь идет прежде всего о ситуациях, когда лицо:
- потеряло трудоспособность;
- не имеет достаточных доходов для покрытия даже базовых жизненных потребностей, тогда как другой из супругов имеет возможность помогать материально.
К нетрудоспособным лицам относятся люди, достигшие пенсионного возраста, а также те, кто имеет инвалидность (I, II или III группы).
Если заработка, пенсии или других поступлений не хватает для обеспечения прожиточного минимума, такое лицо считается нуждающимся в поддержке.
В случаях, когда один из супругов стал нетрудоспособным вследствие неправомерных действий партнера, он тоже имеет право на содержание.
В то же время закон устанавливает и ограничения. Лицо может потерять право на материальную поддержку, если недостойно вела себя в семейных отношениях или стала нетрудоспособным из-за умышленного преступления, что подтверждено судом.
В каких случаях муж должен содержать жену
Семейный кодекс (статья №84) также предусматривает конкретные ситуации, когда жена имеет право на материальную помощь от мужа. Это, в частности:
- Период беременности.
- Время ухода за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.
- Уход за ребенком с физическими или психическими особенностями — до шести лет (при условии, что муж является отцом ребенка).
Важно понимать, что в этих случаях право на содержание не зависит от того, работает ли женщина и какой у нее доход. В то же время имеет ключевое значение то, есть ли у мужчины реальная возможность оказывать финансовую помощь.
Частые вопросы
Кто должен содержать детей?
Эта обязанность возлагается прежде всего на родителей. Они должны обеспечивать своих несовершеннолетних детей, а также совершеннолетних, если те являются нетрудоспособными и не могут самостоятельно себя содержать. Если родители игнорируют эту обязанность, вопрос решается через суд.
Что получает жена при разводе?
Поровну делится все, что было приобретено во время брака — недвижимость, автомобили, деньги, бизнес, а также совместные долговые обязательства. В то же время имущество, которое является личной собственностью, например, полученное в наследство, подаренное или приобретенное до брака, разделу не подлежит.
