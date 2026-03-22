Деньги в браке: 3 случая, когда муж должен содержать жену

Согласно Семейному кодексу Украины, супруги должны совместно заботиться о финансовом состоянии семьи. В законе нет прямого требования, чтобы муж содержал жену. Однако есть четыре случая, когда такая обязанность все же возникает.

Когда муж или жена имеет право на содержание

В соответствии со статьей №75 Семейного кодекса Украины, муж или жена могут рассчитывать на финансовую поддержку от своего партнера в случаях, когда самостоятельно обеспечить себя они не способны.

Речь идет прежде всего о ситуациях, когда лицо:

потеряло трудоспособность;

не имеет достаточных доходов для покрытия даже базовых жизненных потребностей, тогда как другой из супругов имеет возможность помогать материально.

К нетрудоспособным лицам относятся люди, достигшие пенсионного возраста, а также те, кто имеет инвалидность (I, II или III группы).

Если заработка, пенсии или других поступлений не хватает для обеспечения прожиточного минимума, такое лицо считается нуждающимся в поддержке.

В случаях, когда один из супругов стал нетрудоспособным вследствие неправомерных действий партнера, он тоже имеет право на содержание.

В то же время закон устанавливает и ограничения. Лицо может потерять право на материальную поддержку, если недостойно вела себя в семейных отношениях или стала нетрудоспособным из-за умышленного преступления, что подтверждено судом.

В каких случаях муж должен содержать жену

Семейный кодекс (статья №84) также предусматривает конкретные ситуации, когда жена имеет право на материальную помощь от мужа. Это, в частности:

Период беременности. Время ухода за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. Уход за ребенком с физическими или психическими особенностями — до шести лет (при условии, что муж является отцом ребенка).

Важно понимать, что в этих случаях право на содержание не зависит от того, работает ли женщина и какой у нее доход. В то же время имеет ключевое значение то, есть ли у мужчины реальная возможность оказывать финансовую помощь.

Частые вопросы

Кто должен содержать детей?

Эта обязанность возлагается прежде всего на родителей. Они должны обеспечивать своих несовершеннолетних детей, а также совершеннолетних, если те являются нетрудоспособными и не могут самостоятельно себя содержать. Если родители игнорируют эту обязанность, вопрос решается через суд.

Что получает жена при разводе?

Поровну делится все, что было приобретено во время брака — недвижимость, автомобили, деньги, бизнес, а также совместные долговые обязательства. В то же время имущество, которое является личной собственностью, например, полученное в наследство, подаренное или приобретенное до брака, разделу не подлежит.