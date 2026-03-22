Гроші у шлюбі: 3 випадки, коли чоловік має утримувати дружину

Відповідно до Сімейного кодексу України, подружжя має спільно дбати про фінансовий стан родини. В законі немає прямої вимоги, щоб чоловік утримував дружину. Проте є чотири випадки, коли такий обов’язок все ж виникає.

Коли чоловік або дружина має право на утримання

Відповідно до статті №75 Сімейного кодексу України, чоловік або дружина можуть розраховувати на фінансову підтримку від свого партнера у випадках, коли самостійно забезпечити себе вони не здатні.

Йдеться передусім про ситуації, коли особа:

втратила працездатність;

не має достатніх доходів для покриття навіть базових життєвих потреб, тоді як інший із подружжя має можливість допомагати матеріально.

До непрацездатних осіб належать люди, які досягли пенсійного віку, а також ті, хто має інвалідність (I, II чи III групи).

Якщо заробітку, пенсії чи інших надходжень не вистачає для забезпечення прожиткового мінімуму, така особа вважається такою, що потребує підтримки.

У випадках, коли один з подружжя став непрацездатним унаслідок неправомірних дій партнера, він теж має право на утримання.

Водночас закон встановлює й обмеження. Особа може втратити право на матеріальну підтримку, якщо негідно поводилася у сімейних стосунках або стала непрацездатним через умисний злочин, що підтверджено судом.

У яких випадках чоловік має утримувати дружину

Сімейний кодекс (стаття №84) також передбачає конкретні ситуації, коли дружина має право на матеріальну допомогу від чоловіка. Це, зокрема:

Період вагітності. Час догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Догляд за дитиною з фізичними або психічними особливостями — до шести років (за умови, що чоловік є батьком дитини).

Важливо розуміти, що у цих випадках право на утримання не залежить від того, чи працює жінка і який у неї дохід. Водночас має ключове значення те, чи є у чоловіка реальна можливість надавати фінансову допомогу.

Часті запитання

Хто повинен утримувати дітей?

Цей обов’язок покладається насамперед на батьків. Вони повинні забезпечувати своїх неповнолітніх дітей, а також повнолітніх, якщо ті є непрацездатними та не можуть самостійно себе утримувати. Якщо батьки ігнорують цей обов’язок, питання вирішується через суд.

Що отримує дружина при розлученні?

Порівну ділиться усе, що було придбано під час шлюбу — нерухомість, автомобілі, гроші, бізнес, а також спільні боргові зобов’язання. Водночас майно, яке є особистою власністю, наприклад, отримане у спадок, подароване або набуте до шлюбу, поділу не підлягає.