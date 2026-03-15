Борги у шлюбі — чи несе відповідальність дружина за кредит чоловіка

Кредити для багатьох родин є популярним і зручним способом розв’язання фінансових питань — від купівлі техніки до придбання житла. Водночас при розлученні позики стають чи не головною причиною нескінченних судових спорів.

Чи відповідає дружина за кредит чоловіка, пояснили фахівці Ідея Банку.

Як визначається відповідальність за кредитом

Все залежить від виду позики — спільна чи особиста. Обидва з подружжя несуть відповідальність за кредит, взятий для фінансування потреб сім’ї:

купівля або ремонт житла;

лікування;

освіта для членів родини;

спільний відпочинок тощо.

Якщо ж кошти були використані виключно в інтересах позичальника й при цьому другий партнер не виступав поручителем кредиту, то це вважається особистим борговим зобов’язанням. У такому випадку несе відповідальність лише той, хто оформив кредит.

Чи несе відповідальність дружина за кредит чоловіка

Юридична практика показує, що дружина не зобов’язана погашати борги чоловіка, якщо йдеться про його особистий кредит, оформлений без урахування інтересів сім’ї. Особливо це стосується випадків, коли жінка не була співпозичальником або фінансовим поручителем і не брала участі в укладенні договору.

Водночас закон передбачає ситуації, коли відповідальність за кредит може бути спільною. Зокрема, дружину можуть зобов’язати брати участь у погашенні боргу, якщо:

Кредит було взято на потреби сім’ї, а кошти використано в інтересах родини. Це має підтверджуватися документально — договорами купівлі житла, квитанціями за ремонт спільної оселі, чеками за сімейний відпочинок, оплату навчання дітей тощо. Позика пішла на придбання спільного майна, яким користується все подружжя — квартири, будинку, автомобіля, побутової техніки чи меблів. Подружжя спільно ухвалило рішення щодо фінансових зобов’язань, що було зафіксовано у письмовій угоді або підтверджено свідками.

Варто зазначити, що в усіх випадках залучення дружини до відповідальності за борг можливе лише за наявності доказів того, що кредит використовувався саме в інтересах сім’ї. Без таких підтверджень вимоги банку або кредитора можуть бути оскаржені в суді.

Як діляться кредити під час розлучення

Під час розірвання шлюбу майно, придбане у кредит, а також пов’язані з ним боргові зобов’язання, зазвичай розподіляються між подружжям порівну. Однак це правило діє лише щодо спільних позик, оформлених для потреб родини.

Водночас особисті кредити, які не мають стосунку до сімейного бюджету чи спільного майна, повністю залишається обов’язком того з подружжя, хто їх оформив.

