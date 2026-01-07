Видео
Главная Финансы Денежная помощь на зиму — кто из семей получит в январе

Денежная помощь на зиму — кто из семей получит в январе

Ua ru
Дата публикации 7 января 2026 11:00
Выплаты на зиму семьям с низкими доходами — программа действует в двух регионах
Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE

В январе 2026 года в двух украинских областях действует программа по оказанию финансовой поддержки, которую реализуют совместно благотворительный фонд "Ангелы Спасения" и общественная организация "Это — наше дело!". Зарегистрироваться в ней могут уязвимые категории населения, в частности семьи с низкими доходами.

Об этом говорится на странице общественной организации в соцсети Instagram.

Читайте также:

Подробнее о программе помощи на зиму

По информации организаторов, регистрация на предоставление денежной помощи на зимний сезон продолжается в январе. Приобщиться к программе поддержки могут домохозяйства в прифронтовых громадах Харьковского и Донецкого регионов.

Проект воплощают благотворители при финансовой поддержке Гуманитарного фонда для Украины (UHF). Он призван обеспечить доступ семей к базовым потребностям и уменьшить риски, с которыми сталкиваются во время войны.

"Команда ОО "Это — наше дело!" вместе с партнерами БФ "Ангелы Спасения" проводит регистрацию семей, которые относятся к категориям уязвимости и нуждаются в поддержке в холодный сезон. Мы обеспечиваем доступ к базовым потребностям и работаем над тем, чтобы уменьшить риски, с которыми сталкиваются семьи в сложных условиях", — говорится в сообщении.

Кто и где может присоединиться к программе помощи

Программа по предоставлению финпомощи на зимний сезон от благотворителей распространяется на такие громады:

  • в Харьковской области — Изюмский район: Барвенковская, Куньевская и Изюмская тергромада;
  • в Донецкой области — Краматорский район: Славянская и Краматорская тергромада.

Подавать заявки на выплаты на зимний период разрешено исключительно тем семьям, у которых есть один из критериев уязвимости:

  • граждане пожилого возраста (более 60 лет);
  • люди, которые имеют инвалидность;
  • женщины, если сами возглавляют домохозяйства;
  • многодетные семьи, где есть трое и более детей;
  • беременные женщины/матери с младенцами;
  • семьи с низкими доходами.

Те, кто желают принять участие в программе, могут уточнить такую возможность у представителей общественной организации "Это — наше дело!", лично написав в соцсети Instagram.

Ранее мы писали, что ОО "Fight For Right" окажет финансовую поддержку гражданам в нескольких областях. Средства смогут получить граждане с инвалидностью и ВПЛ.

Еще мы рассказывали, что УВКБ ООН возобновило сбор заявок на денежную помощь в 10,8 тыс. грн. В частности, зарегистрироваться на выплаты могут жители Полтавской области.

Автор:
Ксения Симонова
Автор:
Ксения Симонова
