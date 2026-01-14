Видео
Главная Финансы Денежная помощь для людей с инвалидностью — кто получит в январе

Денежная помощь для людей с инвалидностью — кто получит в январе

Ua ru
Дата публикации 14 января 2026 08:00
Выплаты людей с инвалидностью и не только — где действует программа поддержки Fight For Right
Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE

Жители ряда украинских регионов могут присоединиться к нескольким программам финансовой поддержки от общественной организации "Fight For Right/Борьба за права". В частности, обратиться за поддержкой могут те, кто пострадал от войны, а также граждане с инвалидностью, ведь организаторы постоянно ищут новые ресурсы для помощи еще большему количеству людей.

Об этом говорится в материалах пресс-службы организации в Facebook.

Читайте также:

Что стоит знать о помощи от Fight For Right

По словам организаторов, в 2026 году они продолжают поддерживать украинское население, которых коснулась война. В фокусе внимания — наиболее уязвимые категории граждан.

Различные виды программ призваны поддержать внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), граждан, у которых есть инвалидность, тех, кто непосредственно пострадал от войны и лишен финансовой опоры.

В основном действие проектов охватывает Запорожскую, Днепропетровскую и Полтавскую области, однако переселенцы могут обращаться из других прифронтовых регионов, которым действительно нужна помощь.

В частности, организаторы оказали помощь людям по проекту "Help Localisation Facility". В его рамках поддержку получили те, кто получил группу инвалидности за предыдущие девять месяцев.

Также функционировал проект "From Loss to Resilience", в рамках которого гражданам оказали финансовую поддержку на базовые потребности в сумме 4,2 тыс. грн.

Контакты, по которым можно обращаться за помощью

Граждане, которые подпадают под условия, в частности, проживают в Днепропетровской или Запорожской области, и хотят получить помощь от ОО "Fight For Right", могут обратиться:

  • На горячую линию: 0 800 30 66 33;
  • На электронную почту: help@ffr.org.ua.

Однако украинцев предупредили, что сам запрос еще не является гарантией на получение права на финансовую помощь. Организаторы объясняют, что тщательно изучают все заявки, однако средства, в первую очередь, предоставляют тем, кто в них нуждается больше всего.

"Мы внимательно рассматриваем все заявки, но ресурсы гуманитарной помощи ограничены. Делаем все возможное, чтобы поддержка досталась тем, кто в наибольшей степени нуждается. Мы связываемся только с теми, кто был отобран для получения помощи. Если в этот раз вы не получили ответ — это не значит, что мы не увидели вашу заявку. Мы постоянно ищем новые ресурсы, чтобы помочь еще большему количеству людей", — пояснили в организации.

Ранее мы писали, что Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) продолжает оказывать помощь на зиму. Средства могут получить одинокие матери или отцы, многодетные семьи.

Также сообщалось, что в январе граждане могут зарегистрироваться в программе поддержки агропредприятий. Она предусматривает предоставление средств на бизнес.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
