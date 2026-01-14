Виплата 10,8 тис. грн — у ще одному місті доступна допомога від УВКБ ООН

Жінка за комп'ютером. Фото: Freepik

У четвер, 15 січня, жителі одного з прифронтових міст України зможуть оформити фінансову допомогу, тривалістю на три місяці. Йдеться про надання підтримки від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН).

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію організації.

Реклама

Читайте також:

Кому передбачена фіндопомога у січні

Глобальна міжурядова організація УВКБ ООН, що захищає права біженців та внутрішньо переміщених осіб (ВПО) по всьому світу, продовжує працювати в Україні у 2026 році. В рамках її діяльності грошова допомога доступна жителям Сумської області, що регулярно потерпає від російських атак.

Зокрема, 15 січня можливість подати заявки на виплати з'явиться у жителів міста Шостка.

За даними організаторів, долучитися до програми можуть переселенці та біженці. Серед умов:

низькі доходи (не більш ніж 6,3 тис. грн на одну особу в домогосподарстві);

офіційна довідка внутрішньо переміщеної особи з терміном, що не перевищує шести місяців (для переселенців);

документ, де засвідчується факт виїзду (для біженців).

Водночас, громадяни, які протягом останніх трьох місяців отримували аналогічну підтримку від інших фондів чи організацій, не матимуть права на кошти від УВКБ ООН.

Окрім того, необхідно належати до однієї з таких категорій вразливості:

Одинокі матір чи батько, які мають у родині дітей до 18 років/осіб від 55 років; Сім'ї, де є лише громадяни, вік яких перевищує 55 років; Домогосподарства з особами віком від 55 років, які самі виховують малолітніх дітей; Родини, де є громадяни, яким потрібна особлива підтримка через інвалідність/хронічну хворобу.

Розмір виплат та як оформити жителям Шостки

За правилами організації, кожному в родині належить по 3,6 тис. грн. Підтримка розрахована на три місяці. Максимально громадяни отримають по 10,8 тис. грн. Водночас, всю суму мають перерахувати одним траншем на банківський рахунок заявника.

Попередньо зареєструватися на одержання виплат 15 січня жителі Шостки можуть за контактним номером телефону: 063 182 68 38.

"До уваги мешканців Шосткинської громади! Відкрито запис в чергу для прийому у м. Шостка на 15 січня 2026 (четвер). Уточнити свій номер в черзі можна за телефоном пункту збору даних у м. Суми: 063 182 68 38", — повідомили у пресцентрі.



Щодо можливості подати заявку в інших громадах Сумської області необхідно слідкувати за повідомленням пресслужби УВКБ ООН у Telegram.

Раніше ми писали, що в січні на Івано-Франківщині діє проєкт від благодійників, що покликаний надати підтримку бізнесу ВПО. В його рамках можна отримати до 32 тис. грн.

Також повідомлялося, що в кількох регіонах ГО "Fight For Right" надає підтримку для переселенців. Зокрема, виплати доступні тим, хто безпосередньо постраждав від війни.