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Головна Фінанси Гроші УВКБ ООН: хто і де може отримати близько 12 000 грн у листопаді

Гроші УВКБ ООН: хто і де може отримати близько 12 000 грн у листопаді

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9 листопада 2026 08:00
Виплати від УВКБ ООН: кому ще доступні 12 000 грн у листопаді Новини.LIVE
Гривневі купюри у руках. Фото: Новини.LIVE

У листопаді 2026 року більше родин, які залишили свої оселі через загрози для життя, зможуть отримати грошову допомогу від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН). Організація приймає заявки у прифронтовому місті від найбільш вразливих категорій людей, зокрема, пенсіонерів, людей з інвалідністю та багатодітних родин. 

Про те, хто зможе отримати виплати, розповідають Новини.LIVE.

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Кому ще доступні виплати від УВКБ ООН у листопаді

Як зазначається, організація запрошує звертатися за виплатами тих, хто прибув у місто Суми, залишивши свої оселі через загрози на тлі війни.

Оформити фіндопомогу від УВКБ ООН зможуть кілька груп громадян. Йдеться про:

  • Внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які виїхали через обстріли/примусову евакуацію за останні 45 днів.
  • Переселенців, які переїхали через війну від 46 днів до пів року.
  • Громадяни, які прибули додому після переміщення по регіонах або з-за кордону за останні 12 місяців та не раніше трьох місяців.

Серед основних вимог для останніх груп:

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  • Дохід не вище 8 300 грн на кожного в родині щомісяця;
  • Близькість проживання від лінії фронту;
  • Несприятливі умови проживання заявника;
  • Наявність однієї з вразливостей (громадяни літнього віку, особи з інвалідністю, багатодітні родини, малозабезпечені тощо).

Розміри виплат для ВПО та біженців

Для заявників будуть доступні різні суми допомоги:

  • ВПО, евакуйовані менш ніж 45 днів тому, отримають 12 300 грн на особу на три місяці;
  • Переселенці, які виїхали від 46 днів до пів року тому, — 12 300 грн на особу;
  • Люди, які повернулися додому з-за кордону чи іншої області, — 10 800 грн;
  • Родини, які постраждали внаслідок атак, що сталися за останні 45 днів, — 12 300 грн.

Як подати заявки на отримання допомоги

Для того, щоб дізнатись, чи відповідає домогосподарство новим критеріям програми, які діють з 1 квітня цього року, варто зателефонувати до пункту збору даних у місті Суми: 063 182 68 38.

За цим же номером можна записатися в чергу на отримання допомоги. Після цього відібраних запросять у пункт збору даних у м. Суми за адресою: вул. Нижньохолодногірська, 8. 

"Якщо ви отримували міжнародну грошову допомогу як евакуйована особа за останні 45 днів від іншої організації і з моменту отримання коштів пройшло 3 місяці, то ви маєте можливість отримати допомогу як внутрішньо переміщена особа від 46 днів до 6 місяців у нашому фонді", — пояснили організатори.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що ЮНІСЕФ реалізує кілька видів програм допомоги. Кошти зможуть отримати родини з дітьми та дітьми з інвалідністю. Зокрема, кошти допоможуть пережити перебої з електроенергією. Також нададуть виплати тим, хто постраждав від обстрілів, у розмірі 12 300 грн.  

Ще Новини.LIVE писали про те, що у листопаді людям з інвалідністю доступна грошова допомога у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях. Програму реалізує Caritas Spes Lviv Archdiocese. Кожне домогосподарство отримає допомогу у сумі 43 200 грн. Кошти дадуть на власну справу та опанування нової професії. 

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Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова

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