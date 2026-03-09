Відео
Україна
УВКБ ООН — де можна оформити суму у 10 800 грн 9 березня

Гроші УВКБ ООН — де можна оформити суму у 10 800 грн 9 березня

Дата публікації: 9 березня 2026 08:00
Виплати від УВКБ ООН — хто зможе оформити грошову допомогу 9 березня
Чоловік похилого віку, гроші. Фото: Freepik, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

9 березня 2026 року представництво Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) надасть грошову допомогу жителям однієї з прифронтових громад у Сумській області. Кожен член родини заявника зможе отримати 10 800 грн.

Про це повідомляє пресслужба організації, передають Новини.LIVE.

Читайте також:

Хто зможе оформити виплати від УВКБ ООН у березні

За інформацією організації, УВКБ ООН надалі реалізує програму з реагування на виклики, пов'язані з війною, надаючи допомогу біженцям, шукачам притулку та переселенцям.

Зокрема, 9 березня виплати можна буде оформити мешканцям прифронтової Тростянецької громади на Сумщині. Претендентам виплатять фіндопомогу у розмірі 3 600 грн для кожного в родині щомісяця (тривалістю три місяці). 

Щоб попередньо зареєструватися, потрібно дотриматися наступних умов:

  1. Претенденти мають бути внутрішньо переміщеними особами (переїзд з небезпечних регіонів відбувся за останні пів року);
  2. Заявники є переселенцями, які прибули на свою колишню адресу проживання, протягом шести місяців;
  3. Претенденти є біженцями, які виїхали з країни на початку війни, проте повернулись додому. 

Серед інших вимог у праві на допомогу для таких осіб є відсутність подібної підтримки від інших організацій за попередні три місяці.

Також необхідно мати одну з вразливостей:

  • неповна сім'я, де одинокий батько чи матір виховують дітей до 18 років, утримують осіб від 55 років;
  • домогосподарства, де є лише громадяни старшого віку (55+);
  • родини, які складаються з людей, віком більш ніж 55 років, та неповнолітніх дітей;
  • домогосподарства з особами з інвалідністю  чи тяжкими хворобами.

Окрім того, важливим фактором у праві на допомогу є поганий фінансово-економічний стан родини. Кошти нададуть тільки тим, у кого дохід на одну особу не перевищує 6 300 грн.  

Як подати заявку на програму допомоги на Сумщині

За правилами програми, у м. Тростянець (Тростянецька ТГ) можна буде зареєструватися у програмі на понеділок, 9 березня.

Там має працювати мобільна бригада. Адреса прийому: вул. Заводська,2А. Години роботи: 10:30-14:30

Отримати консультацію та записатися можна за номером: 063 182 68 38. 

Що ще варто знати для переселенців

Також у 2026 році внутрішньо переміщені особи можуть отримувати виплати від держави у 2 000 грн на дорослих та 3 000 грн на дітей.

З початку року деякі громадяни з числа переселенців не змогли отримати виплати через невчасну ідентифікацію та ненадання повідомлення про неотримання виплат від РФ.

Однак для таких осіб уряд продовжив термін проходження відповідної процедури до 1 липня поточного року.

Загалом рішення передбачає відновлення виплат, продовження термінів ідентифікації та спрощений доступ до сервісів ПФУ.

Також збільшили кількість операторів, організували мобільні бригади та ввели е-чергу для збереження права на виплати.

Раніше повідомлялося, що в одній з областей триває програма з надання підтримки сільському господарству. Її втілюють завдяки фінансуванню Норвегії.  

Також ми розповідали, що UNICEF відкрив прийом заявок на програму підтримки на Харківщині. Зокрема, оформити виплати можуть родини з дітьми, які мають інвалідність.  

Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова
