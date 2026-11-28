Женщина проверяет банковское приложение. Фото: Новини.LIVE

Владельцы банковских карт в Украине могут лишиться сбережений из-за телефонного звонка, якобы поступившего от сотрудника банка. Мошенники придумали предлог о повторной активации карты и угрожают заблокировать счет, если человек не выполнит их требования. Во время разговора они пытаются получить доступ к мобильному банкингу.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Киберполицию Украины.

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Как мошенники выманивают деньги под предлогом блокировки карты

Злоумышленники звонят украинцам и представляются сотрудниками банка. Они сообщают о якобы необходимости повторной активации банковской карты. Если клиент откажется или не выполнит требования, ему угрожают блокировкой счета или ограничением доступа к деньгам.

Особенность этой схемы заключается в том, что мошенники могут действовать группами. Сначала один человек сообщает о вымышленной проблеме с картой, а затем к разговору подключается другой собеседник, который представляется банковским специалистом и предлагает помощь.

Под предлогом восстановления работы карты мошенники пытаются получить личные и финансовые данные клиента.

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Следующий этап — работа с мобильным банкингом. Мошенники просят открыть банковское приложение и выполнять их инструкции: переходить в определенные разделы, нажимать кнопки и вводить информацию. На самом деле таким образом злоумышленники пытаются получить контроль над счетом и похитить деньги.

Какие данные нельзя сообщать незнакомцам

В Киберполиции подчеркивают, что даже человек, представляющийся сотрудником банка, не должен получать конфиденциальную информацию клиента.

В частности, нельзя сообщать посторонним:

PIN-код банковской карты;

пароли для входа в банковские приложения;

полные реквизиты платежной карты;

одноразовые SMS-коды для подтверждения операций.

Также не следует осуществлять переводы или другие финансовые операции по указаниям незнакомцев по телефону.

Особую опасность представляет психологическое давление. Мошенники могут настаивать на немедленных действиях, пугать блокировкой карты и не давать времени на проверку информации.

Что делать, если звонят якобы из банка

Если собеседник сообщает об угрозе блокировки карты и требует выполнить определенные действия, лучше всего сразу завершить разговор.

После этого нужно самостоятельно связаться с банком. Для этого следует использовать номер телефона на обратной стороне карты или контакты, опубликованные на официальном сайте финансового учреждения.

В Киберполиции также предупреждают: даже если собеседник знает ваше имя, название банка или другие личные данные, это не подтверждает, что он действительно работает в финансовом учреждении.

Если человек уже передал мошенникам конфиденциальные данные или выполнил их инструкции, следует немедленно обратиться в банк, сообщить о возможной компрометации счета и, при необходимости, заблокировать карту. О факте мошенничества также можно сообщить в Киберполицию через онлайн-форму на её официальном сайте.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинцам предлагают подработку без опыта и с ежедневной оплатой, но за привлекательными условиями может скрываться преступная схема. Мошенники используют такие вакансии, чтобы вовлечь людей в незаконную деятельность. Участие в подобных предложениях может обернуться серьезными проблемами с законом.

Также украинцам угрожают мошеннические схемы, в которых злоумышленники используют тему ракетных атак. Они играют на страхах людей и предлагают фальшивую помощь или выманивают деньги под предлогом опасности. Из-за этого даже обычное взаимодействие с подозрительными сообщениями может привести к финансовым потерям.