Жінка перевіряє банківський застосунок. Фото: Новини.LIVE

Власники банківських карток в Україні можуть втратити заощадження через телефонний дзвінок нібито від працівника банку. Шахраї вигадали привід із повторною активацією картки та погрожують заблокувати рахунок, якщо людина не виконає їхні вимоги. Під час розмови вони намагаються отримати доступ до мобільного банкінгу.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Кіберполіцію України.

Реклама

Як шахраї виманюють гроші під приводом блокування картки

Зловмисники телефонують українцям і представляються працівниками банку. Вони повідомляють про нібито необхідність повторно активувати банківську картку. Якщо клієнт відмовиться або не виконає вимоги, йому погрожують блокуванням рахунку чи обмеженням доступу до грошей.

Особливість цієї схеми полягає в тому, що шахраї можуть діяти групами. Спочатку одна людина повідомляє про вигадану проблему з карткою, а згодом до розмови долучається інший співрозмовник, який представляється банківським спеціалістом і пропонує допомогу.

Під виглядом відновлення роботи картки аферисти намагаються отримати особисті та фінансові дані клієнта.

Читайте також:

Наступний етап — робота з мобільним банкінгом. Шахраї просять відкрити банківський застосунок і виконувати їхні інструкції: переходити в певні розділи, натискати кнопки та вводити інформацію. Насправді таким способом зловмисники намагаються отримати контроль над рахунком і викрасти гроші.

Які дані не можна повідомляти незнайомцям

У Кіберполіції наголошують, що навіть людина, яка представляється працівником банку, не має отримувати конфіденційну інформацію клієнта.

Зокрема, не можна повідомляти стороннім:

PIN-код банківської картки;

паролі для входу в банківські застосунки;

повні реквізити платіжної картки;

одноразові SMS-коди для підтвердження операцій.

Також не варто здійснювати перекази або інші фінансові операції за телефонними вказівками незнайомців.

Окрему небезпеку становить психологічний тиск. Шахраї можуть наполягати на негайних діях, лякати блокуванням картки та не давати часу на перевірку інформації.

Що робити, якщо телефонують нібито з банку

Якщо співрозмовник повідомляє про загрозу блокування картки та вимагає виконати певні дії, найкраще одразу завершити розмову.

Після цього потрібно самостійно зв'язатися з банком. Для цього слід використовувати номер телефону на зворотному боці картки або контакти, опубліковані на офіційному сайті фінустанови.

У Кіберполіції також попереджають: навіть якщо співрозмовник знає ваше ім'я, назву банку або інші особисті відомості, це не підтверджує, що він справді працює у фінансовій установі.

Якщо людина вже передала шахраям конфіденційні дані або виконала їхні інструкції, варто негайно звернутися до банку, повідомити про можливу компрометацію рахунку та за потреби заблокувати картку. Про факт шахрайства також можна повідомити Кіберполіцію через онлайн-форму на її офіційному сайті.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що українцям пропонують підробіток без досвіду та зі щоденною оплатою, але за привабливими умовами може ховатися злочинна схема. Шахраї використовують такі вакансії, щоб втягувати людей у незаконну діяльність. Участь у подібних пропозиціях може обернутися серйозними проблемами із законом.

Також українцям загрожують шахрайські схеми, у яких зловмисники використовують тему ракетних атак. Вони грають на страху людей і пропонують фальшиву допомогу або виманюють гроші під приводом небезпеки. Через це навіть звичайна взаємодія з підозрілими повідомленнями може призвести до фінансових втрат.