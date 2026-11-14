Терминал ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE

При снятии наличных украинцы рискуют не только из-за технических неисправностей банкоматов, но и из-за мошеннических действий. Злоумышленники могут пытаться получить доступ к карте или узнать PIN-код, поэтому важно обращать внимание на состояние устройства и поведение посторонних людей рядом.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Черкасскую полицию.

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Как мошенники могут действовать возле банкоматов

Одна из опасностей при использовании банкомата — попытки посторонних лиц получить доступ к конфиденциальной информации клиента. В частности, злоумышленники могут следить за тем, как человек вводит PIN-код, или предлагать ему помощь во время проведения операции.

Не стоит соглашаться на такие предложения от незнакомцев, даже если они ведут себя доброжелательно и уверяют, что хотят помочь. Также нельзя сообщать другим людям PIN-код, пароли из сообщений или другие данные, позволяющие управлять счетом.

Особое внимание следует уделять самому устройству. Перед использованием стоит осмотреть карточный приемник, клавиатуру и отверстие для выдачи наличных. Необычные накладки, повреждения или детали, которые выглядят посторонними, могут стать поводом отказаться от операции и сообщить об этом в банк.

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Чтобы снизить риск мошенничества, при использовании банкомата следует соблюдать несколько правил:

выбирать банкоматы в освещенных и людных местах, желательно расположенные в отделениях банков или торговых центрах;

осматривать устройство перед началом операции и не пользоваться им при наличии подозрительных деталей;

прикрывать клавиатуру рукой при вводе PIN-кода;

следить, чтобы посторонние люди не стояли слишком близко и не могли увидеть введенные данные;

не передавать карту другим лицам и никому не сообщать PIN-код;

забирать карту и наличные после завершения операции.

Если банкомат не вернул карту, не выдал деньги или на экране появилось непонятное сообщение, не стоит следовать советам незнакомцев или повторно вводить PIN-код по их просьбе. Необходимо обратиться в банк по официальному номеру телефона или через мобильное приложение.

Что делать, если возникло подозрение на мошенничество

Если человек заметил посторонние устройства на банкомате или подозревает, что данные его карты могли попасть к злоумышленникам, следует как можно скорее связаться с банком. При необходимости карту можно заблокировать через официальное приложение или контакт-центр финансового учреждения.

Также следует проверить последние операции по счету. Если появились списания, которых владелец карты не совершал, нужно немедленно сообщить об этом в банк и зафиксировать обращение.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как украинцев заманивают в преступные схемы под видом простого подработки. Мошенники обещают ежедневную оплату и легкий заработок, но взамен могут просить использовать собственную банковскую карту для перевода чужих средств. В результате такого сотрудничества люди рискуют стать участниками незаконных финансовых операций.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Украине утвердили единовременное пособие в размере 30 000 грн на ребенка. Средства выделены для 186 детей из Херсонской области, которых вернули из России, Беларуси или временно оккупированных территорий. Для получения выплаты один из родителей или законный представитель должен подать письменное заявление в Херсонскую ОГА.