Грабитель в квартире. Фото: Magnific

Хранить наличные дома удобно, однако такой способ сопряжен с определенными рисками. При кражах воры обычно не тратят много времени на поиски и в первую очередь проверяют самые распространенные тайники. Ящики, матрасы, шкафы и бытовая техника часто становятся первыми местами, где ищут деньги. В то же время даже необычный тайник не гарантирует полной защиты сбережений.

Где безопасно хранить деньги дома и каких мест следует избегать, рассказали специалисты охранно-детективного агентства "Спарта-Запад", передают Новини.LIVE.

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Где воры ищут деньги в доме

Во время краж злоумышленники стараются как можно быстрее найти ценные вещи. Поэтому обычно начинают с мест, где люди чаще всего оставляют наличные. Они проверяют мебель, шкафы, коробки и другие предметы, которые могут использоваться для хранения сбережений.

Среди распространенных способов поиска денег:

Проверка мебели и вещей. Воры осматривают ящики, тумбочки, шкафы, книги, конверты и коробки.

Поиск в спальнях. Эти комнаты часто становятся одними из первых мест для обыска, поскольку люди нередко хранят там деньги и драгоценности.

Осмотр бытовой техники. Злоумышленники могут проверять холодильники, духовки, микроволновые печи и стиральные машины.

Проверка сейфов. Если сейф не закреплен, его могут просто вынести из помещения.

Поиск металлических предметов. Наличные деньги, которые хранятся вместе с монетами, золотом или другими металлическими предметами, иногда можно обнаружить с помощью специальных устройств.

Чтобы снизить риск потери сбережений, не стоит полагаться на очевидные места или считать необычное тайник полностью безопасным.

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Где не стоит хранить наличные деньги дома

Есть места, которые кажутся удобными для хранения денег, но на самом деле не обеспечивают надлежащей защиты. К ним относятся:

ящики письменных столов и тумбочек;

матрасы и постельное белье;

незакрепленные сейфы;

холодильники и морозильные камеры;

банки, коробки и ящики в шкафах;

книги и книжные полки;

карманы старой одежды;

диваны, кресла и мебельные подушки;

ковры и напольные покрытия;

духовки и микроволновые печи.

Такие тайники не только легко проверить во время кражи, но и могут создавать дополнительные риски. Например, деньги в бытовой технике могут повредиться из-за нагрева или влаги.

Как безопаснее хранить деньги в квартире

Если вы все же решили хранить часть сбережений дома, стоит позаботиться об их защите. Лучше всего использовать специально предназначенные для этого средства хранения.

Помогут снизить риски:

Надежный сейф. Стоит выбирать модель, которую можно закрепить на стене или полу, а не просто поставить в шкаф. Защищенное место с ограниченным доступом. Не стоит оставлять деньги там, где их легко найти случайным посетителям. Распределение сбережений. Не рекомендуется хранить все деньги в одном месте. Ограничение суммы наличных. Дома лучше оставлять только ту сумму, которая нужна для повседневных расходов или непредвиденных ситуаций.

Не стоит прятать деньги в электрических розетках, бытовых приборах или других местах, где это может представлять опасность. Также не следует использовать тайники, требующие повреждения стен, пола или инженерных систем.

Как защитить домашние сбережения

Самое безопасное решение — не хранить дома крупные суммы наличных. Для значительных сбережений целесообразнее использовать банковские счета или другие финансовые инструменты, соответствующие вашим потребностям.

Если деньги все же хранятся в квартире, важно сочетать надежное место хранения с общими мерами безопасности, такими как охранная сигнализация, камеры видеонаблюдения и т. п. Даже хорошо продуманный тайник не гарантирует защиты, если у злоумышленников есть достаточно времени для поиска.

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