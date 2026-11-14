Термінал ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE

Під час зняття готівки українці ризикують не лише через технічні несправності банкоматів, а й через шахрайські дії. Зловмисники можуть намагатися отримати доступ до картки або дізнатися PIN-код, тому важливо звертати увагу на стан пристрою та поведінку сторонніх людей поруч.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Черкаську поліцію.

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Як шахраї можуть діяти біля банкоматів

Одна з небезпек під час користування банкоматом — спроби сторонніх осіб отримати доступ до конфіденційної інформації клієнта. Зокрема, зловмисники можуть стежити за тим, як людина вводить PIN-код, або пропонувати їй допомогу під час проведення операції.

Не варто погоджуватися на такі пропозиції від незнайомців, навіть якщо вони поводяться доброзичливо та запевняють, що хочуть допомогти. Також не можна повідомляти іншим людям PIN-код, паролі з повідомлень чи інші дані, які дають змогу керувати рахунком.

Окрему увагу слід приділяти самому пристрою. Перед використанням варто оглянути картоприймач, клавіатуру та отвір для видачі готівки. Незвичні накладки, пошкодження або деталі, які виглядають сторонніми, можуть бути приводом відмовитися від операції та повідомити банк.

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Щоб зменшити ризик шахрайства, під час користування банкоматом варто дотримуватися кількох правил:

обирати банкомати в освітлених і людних місцях, бажано розташовані у відділеннях банків або торговельних центрах;

оглядати пристрій перед початком операції та не користуватися ним за наявності підозрілих деталей;

прикривати клавіатуру рукою під час введення PIN-коду;

стежити, щоб сторонні люди не стояли надто близько та не могли побачити введені дані;

не передавати картку іншим особам і не повідомляти нікому PIN-код;

забирати картку та готівку після завершення операції.

Якщо банкомат не повернув картку, не видав гроші або на екрані з'явилося незрозуміле повідомлення, не варто виконувати поради незнайомців чи повторно вводити PIN-код на їхнє прохання. Потрібно звернутися до банку за офіційним номером телефону або через мобільний застосунок.

Що робити, якщо виникла підозра на шахрайство

Якщо людина помітила сторонні пристрої на банкоматі або підозрює, що її карткові дані могли потрапити до зловмисників, варто якнайшвидше зв'язатися з банком. За необхідності картку можна заблокувати через офіційний застосунок або контакт-центр фінансової установи.

Також слід перевірити останні операції за рахунком. Якщо з'явилися списання, яких власник картки не здійснював, потрібно негайно повідомити про це банк і зафіксувати звернення.

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