Жінка біля відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE

Українці, які отримують гроші з-за кордону через Ощадбанк, можуть зіткнутися з додатковими витратами. Розмір комісії залежить від способу отримання коштів. Без відкриття рахунку банк стягує 1% від суми, але не менше 5 доларів в еквіваленті гривні. Для зарахування на картку діють інші умови.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Ощадбанк.

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Яку комісію Ощадбанк стягує за отримання SWIFT

За тарифами банку, якщо клієнт отримує SWIFT-переказ з-за кордону без відкриття рахунку, комісія становить 1% від суми, але не менше ніж 5 доларів в еквіваленті гривні.

Наприклад, за переказ на 300 доларів комісія не становитиме 3 долари. Через мінімальний поріг клієнту доведеться сплатити еквівалент 5 доларів. Якщо ж надійшло 1 000 доларів, комісія за ставкою 1% становитиме 10 доларів.

Інші умови діють, коли гроші зараховують на поточний або картковий рахунок. У такому разі комісія визначається тарифами відповідного пакета обслуговування. Тому перед отриманням коштів варто перевірити умови саме свого рахунку.

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Чи можна отримати валюту на гривневу картку

Ощадбанк передбачає кілька способів отримання переказу в іноземній валюті. Кошти можна зарахувати на валютну картку або на гривневу. У другому випадку банк конвертує суму за курсом, який діє на день зарахування.

Також отримати кошти можна через міжнародні платіжні системи, які підтримує банк. Серед них — Western Union, MoneyGram, Ria та інші сервіси. Умови й комісії залежать від обраної системи, країни відправлення та способу виплати.

Які дані потрібно передати відправнику

Щоб отримати SWIFT-переказ на рахунок, відправнику потрібно надати міжнародний номер рахунку IBAN, повне ім’я отримувача, місто та країну перебування, а також реквізити банку і його SWIFT-код.

Якщо кошти мають надійти без відкриття рахунку, банк передбачає інший порядок. Відправнику потрібно повідомити IBAN транзитного рахунку, серію та номер паспорта й адресу реєстрації отримувача.

SWIFT-платежі фізичних осіб призначені для неторгових операцій, не пов’язаних із підприємницькою діяльністю. Серед можливих цілей — допомога родичам, оплата навчання, лікування, страхування та інші особисті витрати.

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, які умови обслуговування діятимуть для пенсіонерів в Ощадбанку у листопаді. Для власників пенсійних карток передбачені окремі тарифи на зняття готівки, перекази та інші банківські операції. Деякі послуги залишаються безкоштовними, однак за певні дії клієнтам доведеться сплачувати комісію.

Також Новини.LIVE повідомляли, які знижки Ощадбанк надає клієнтам до 31 грудня. Щоб скористатися пропозиціями, потрібно мати відповідні платіжні картки банку. Умови акцій варто перевірити заздалегідь, щоб не пропустити термін дії спеціальних пропозицій.