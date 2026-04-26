Что не стоит делать с банковской картой: 7 операций, после которых заблокируют счет

Блокировка банковской карты — ситуация, с которой может столкнуться любой, даже если он, казалось бы, не допускал никаких нарушений. Банки постоянно отслеживают операции клиентов и могут закрыть доступ к счету, если транзакции кажутся подозрительными.

Какие операции могут привести к блокировке карты, рассказали в Ощадбанке, передают Новини.LIVE.

Что может заинтересовать финмониторинг

Согласно ст. 20 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов" обязательной проверке в частности подлежат денежные переводы на сумму от 400 000 грн, а также на сумму от 55 000 грн, если они инициируются субъектами, которые проводят лотереи и/или азартные игры.

Но это не значит, что проверок можно избежать, если просто "порезать" платежи, таким образом уменьшив разовый объем переводов. Кроме этого, есть еще ряд операций, которые попадают "в фокус" финмониторинга.

Основания для блокировки счетов

Есть семь причин, по которым банк может закрыть доступ к счету и потребовать от клиента предоставить документальное подтверждение происхождения средств.

Чрезмерное количество транзакций — например, когда в течение одного дня на карту поступает несколько десятков переводов или пополнений. Активное снятие наличных — если клиент регулярно снимает более 50% средств, поступающих на счет. Резкие скачки в финансовых потоках — например, когда при официальном доходе около 30 тысяч гривен на карту внезапно начинают поступать суммы в 200 тысяч. Подозрительные или нетипичные операции — покупка криптовалюты без предыдущего опыта, платежи за границу без фактического выезда или другие нестандартные транзакции. Открытие большого количества счетов и карт без понятной причины или необходимости. Постоянные однотипные переводы — регулярные поступления или отправки денег в одинаковых суммах на один и тот же счет. Финансовые операции с контрагентами из рисковых юрисдикций — в частности, из стран-агрессоров или оффшорных территорий.

В Ощадбанке отметили, что это не полный список операций, которые могут привлечь внимание финмониторинга. Полностью избежать проверок возможно только тогда, когда клиент или не пользуется карточками вообще, или когда получает на них только зарплату.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что писать в назначении платежа, чтобы не заблокировали карту. В этом вопросе важно придерживаться определенных правил. Ведь обычный перевод иногда может принести кучу проблем.

Также Новини.LIVE писали, кому светит штраф до 34 000 грн за перевод денег с карты на карту. Это возможно в трех случаях. Определенные операции приводят к блокировке карт и финансовым санкциям.