Що не варто робити з банківською карткою: 7 операцій, після яких заблокують рахунок

Блокування банківської картки — ситуація, з якою може зіткнутися будь-хто, навіть якщо він, здавалося б, не припускався жодних порушень. Банки постійно відстежують операції клієнтів і можуть закрити доступ до рахунку, якщо транзакції здаються підозрілими.

Які операції можуть призвести до блокування картки, розповіли в Ощадбанку, передають Новини.LIVE.

Що може зацікавити фінмоніторинг

Згідно зі ст. 20 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів" обов'язковій перевірці зокрема підлягають грошові перекази на суму від 400 000 грн, а також на суму від 55 000 грн, якщо вони ініціюються суб'єктами, які проводять лотереї та/або азартні ігри.

Але це не означає, що перевірок можна уникнути, якщо просто "порізати" платежі, таким чином зменшивши разовий об'єм переказів. Крім цього, є ще низка операцій, які потрапляють "у фокус" фінмоніторингу.

Підстави для блокування рахунків

Є сім причин, через які банк може закрити доступ до рахунку та вимагати від клієнта надати документальне підтвердження походження коштів.

Надмірна кількість транзакцій — наприклад, коли протягом одного дня на картку надходить кілька десятків переказів або поповнень. Активне зняття готівки — якщо клієнт регулярно знімає понад 50% коштів, що надходять на рахунок. Різкі стрибки у фінансових потоках — наприклад, коли при офіційному доході близько 30 тисяч гривень на картку раптово починають надходити суми у 200 тисяч. Підозрілі або нетипові операції — купівля криптовалюти без попереднього досвіду, платежі за кордон без фактичного виїзду або інші нестандартні транзакції. Відкриття великої кількості рахунків і карток без зрозумілої причини чи потреби. Постійні однотипні перекази — регулярні надходження або відправлення грошей в однакових сумах на один і той самий рахунок. Фінансові операції з контрагентами з ризикових юрисдикцій — зокрема, із країн-агресорів або офшорних територій.

В Ощадбанку зауважили, що це не повний список операцій, які можуть привернути увагу фінмоніторингу. Повністю уникнути перевірок можливо лише тоді, коли клієнт або не користується картками взагалі, або коли отримує на них лише зарплату.

