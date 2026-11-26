Чоловік похилого віку у парку. Фото: Новини.LIVE

Наприкінці осені 2026 року жителі ще одного українського регіону зможуть отримати грошову допомогу, розраховану на три місяці, від Агенції ООН у справах біженців (УВКБ ООН). Зокрема, звернутися за виплатами зможуть громадяни, які були змушені залишити власні домівки через війну та належать до вразливих категорій населення.

Про те, хто наділений правом оформити допомогу, розповідають Новини.LIVE.

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Для кого передбачаються виплати від УВКБ ООН

Як зазначається, доступна можливість реєстрації в електронну чергу на оформлення фіндопомоги у Вінницькій області. Зокрема, заявки можуть подавати жителі м. Липовець, м. Могилів-Подільський та м. Козятин.

Згідно з інформацією організації, виплати нададуть виключно кільком категоріям громадян. Запрошують внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які залишили свої оселі менш ніж 45 днів тому, або від 45 днів до пів року, через загрози життю, обстріли або обов’язкову евакуацію.

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Також доступна реєстрація для тих, хто виїздив за кордон чи в інші регіони та повернувся додому не раніше ніж три місяці тому та не довше одного року тому.



Організатори будуть звертати увагу щодо тих, хто повернувся, на такі факти:

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близькість до лінії фронту;

які умови проживання;

склад домогосподарства;

наявність у родині осіб похилого віку, громадян з інвалідністю та дітей;

низькі доходи домогосподарства (до 8 300 грн на одну людину).

Які суми передбачені програмою допомоги

Згідно з умовами програми, громадяни, які постраждали від війни, отримають такі виплати:

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10 800 грн — біженці, які прибули з-за кордону від трьох місяців до одного року тому; 12 300 грн — переселенці, які виїхали з домівок за останні 45 днів; 12 300 грн — ВПО, які переїхали від 46 днів до шести місяців року; 12 300 грн — домогосподарства, які постраждали від атак за останні 45 днів.

Як можна буде подати заявки на виплати

За даними організаторів, представники УВКБ ООН планують виїзди мобільних груп у м. Козятин, м. Липовець та м. Могилів-Подільський. Прийом громадян відбуватиметься за попереднім записом. Для цього треба заповнити спеціальну форму.

"Вам у телефонному режимі повідомлять про день та час, коли необхідно прийти на індивідуальний прийом, за умови відповідності критеріям програми. Дзвінки будуть здійснюватися лише тим заявникам, які попередньо відповідають умовам та критеріям програми допомоги", — йдеться у повідомленні.

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З собою треба буде взяти документи (оригінали):

Паспорт громадянина;

Податковий номер;

Довідку переселенці (або інше підтвердження переміщення);

Свідоцтво про народження дітей;

Банківську картку голови домогосподарства;

Документи, що підтверджують інвалідність/опіку.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що до кінця листопада у Чернігівському регіоні відкрилась реєстрація на оформлення разової допомоги від БФ "ADRA Ukraine" на опалювальний період. Виплати можна буде спрямувати на тверде паливо. Кожне домогосподарство з пічним опаленням отримає допомогу у розмірі 19 400 грн.

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Ще Новини.LIVE писали, що до 28 листопада є можливість реєстрації на фіндопомогу від Фонду Говарда Г. Баффета в одній з областей. Йдеться про щоквартальні виплати у розмірі 2 000 грн на 2027 рік. Скористатися можуть вразливі групи населення. Йдеться про продовження дії соцпрограми.