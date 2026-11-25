Женщина держит гривневые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE

До 28 ноября 2026 года продлена возможность подачи заявок на получение финансовой помощи от The Howard G. Buffett Foundation (Фонд Говарда Г. Баффета) в одном из регионов Украины. Речь идет об оформлении ежеквартальных выплат на 2027 год. Воспользоваться ими смогут исключительно уязвимые категории населения.

О том, кто может принять участие в программе, рассказывают Новини.LIVE.

Реклама

Что предусматривает международная программа помощи от HGBF

Речь идет о продлении действия социальной программы в Черниговской области. Регистрация на оформление ежеквартальных благотворительных выплат будет доступна для жителей Куликовской громады.

Соответствующую программу реализует фонд американского бизнесмена и филантропа Говарда Баффета The Howard G. Buffett Foundation при финансовой поддержке американской некоммерческой благотворительной организации Global Empowerment Mission (GEM, Inc.).

По условиям программы жители Куликовской территориальной громады смогут оформить финансовую помощь в размере 2 000 грн в квартал на весь следующий год.

Читайте также:

Кто сможет принять участие в программе помощи

В соответствии с правилами программы, оформить помощь могут следующие категории населения:

Лица с инвалидностью I и II групп; Переселенцы; Родственники погибших; Семьи пропавших без вести; Ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС I, II, III категорий; Граждане старше 65 лет; Семьи с детьми с инвалидностью; Приемные семьи, опекуны и попечители; Многодетные семьи.

Как подать заявку на международную программу помощи

Регистрация будет проходить с 10:00 до 16:00 до 27 ноября 2026 года включительно в помещении Куликовского поселкового совета. Она будет осуществляться в порядке живой очереди.

Для подачи заявки необходимо иметь при себе оригиналы и ксерокопии:

Паспорта;

Идентификационного номера;

Выписки о месте регистрации;

Документа, подтверждающего уязвимый статус.

"Просим вышеуказанные категории граждан проявить активность и подать заявки. Донор установил лимит получателей помощи. Поэтому просим не медлить и обратиться незамедлительно!", — добавили организаторы.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что благотворительный фонд "ADRA Ukraine" открыл регистрацию домохозяйств на единовременную денежную помощь на отопление. В рамках программы может быть предоставлено по 19 400 грн. Выплаты можно будет направить на приобретение твердого топлива.

Еще Новини.LIVE писали, что жители Бучи Киевской области могут получить денежную помощь от организации UNHCR Ukraine. Выплаты доступны уязвимым категориям из числа ВПЛ и беженцев. При предоставлении необходимого пакета документов каждому члену семьи гарантируется начисление по 10 800 грн.