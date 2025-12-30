Выплаты от УВКБ ООН — кто получит право на 10,8 тыс. грн в январе

Человек преклонного возраста. Фото: Новини.LIVE

В январе 2026 года Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) возобновит регистрацию на предоставление денежной помощи в размере 10,8 тыс. грн. В частности, заявки смогут подать жители Запорожья.

Об этом информирует пресс-служба УВКБ ООН в Telegram-канале.

Когда можно будет подать заявки на помощь от УВКБ ООН

Как отмечают в организации, в городе Запорожье представительство УВКБ ООН снова заработает с 5 января 2026 года. Программа предусмотрена для наиболее уязвимых категорий граждан:

внутренне перемещенные лица (ВПЛ), у которых есть необходимый статус и официальная справка (не превышает шести месяцев). Ключевое условие предоставления помощи — до этого претенденты не имели подобных выплат от других фондов последние три месяца;

беженцы, прибывшие в Украину после вынужденного выезда в связи с боевыми действиями (для подтверждения соответствующего статуса необходим документ, где будет удостоверяться факт выезда). Также условием является отсутствие аналогичной помощи за три предыдущих месяца.

Организаторы будут использовать критерии уязвимости для выявления и оказания помощи только тем гражданам, которые больше всего в ней нуждаются. А именно:

Семьи, где один из родителей воспитывает несовершеннолетних детей (от 18 лет), или на содержании имеет граждан старшего возраста (от 55 лет); Домохозяйства, где руководителями являются граждане старшего возраста, более 55 лет; Семьи, которые состоят из одиноких граждан старшего возраста, или которые воспитывают малолетних детей; Домохозяйства, где есть лица с инвалидностью/хроническими болезнями; Малообеспеченные семьи, где размер дохода на одного члена семьи не превышает 5,4 тыс. грн.

Сумма помощи и где можно будет оформить

По программе, заявители получат по 3,6 тыс. грн на человека сроком на три месяца. То есть одному человеку выплатят по 10,8 тыс. грн сразу за три месяца. УВКБ ООН направит всю сумму помощи банковским переводом или по Western Union на счет главы домохозяйства.

С 5 января пункт сбора данных заработает по адресу: г. Запорожье, ул. Рекордная, 26-Г. Регистрации будут проходить только по предварительной записи.

Ранее мы рассказывали, что уязвимые группы населения получат помощь на оплату коммунуслуг. Международный благотворительный фонд "Руки друзей" предоставит на отопление более чем 19 тыс. грн.

Еще сообщали, что в Никопольском районе с 2026 года заработает новая программа помощи. Жителей региона не оставят зимой без поддержки.