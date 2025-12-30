Виплати від УВКБ ООН — хто отримає право на 10,8 тис. грн у січні

Людина похилого віку. Фото: Новини.LIVE

У січні 2026 року Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) поновить реєстрацію на надання грошової допомоги у розмірі 10,8 тис. грн. Зокрема, заявки зможуть подати жителі Запоріжжя.

Про це інформує пресслужба УВКБ ООН у Telegram-каналі.

Коли можна буде подати заявки на допомогу від УВКБ ООН

Як зазначають в організації, у місті Запоріжжя представництво УВКБ ООН знову запрацює з 5 січня 2026 року. Програма передбачена для найбільш вразливих категорій громадян:

внутрішньо переміщені особи (ВПО), у яких є необхідний статус та офіційна довідка (не перевищує шести місяців). Ключова умова надання допомоги — до цього претенденти не мали подібних виплат від інших фондів останні три місяці;

біженці, які прибули в Україну після вимушеного виїзду у зв'язку з бойовими діями (для підтвердження відповідного статусу необхідний документ, де засвідчуватиметься факт виїзду). Також умовою є відсутність аналогічної допомоги за три попередні місяці.

Організатори будуть використовувати критерії вразливості для виявлення та надання допомоги тільки тим громадянам, які найбільше її потребують. А саме:

Родини, де один з батьків виховує неповнолітніх дітей (від 18 років), чи на утриманні має громадян старшого віку (від 55 років); Домогосподарства, де очільниками є громадяни старшого віку, понад 55 років; Родини, які складаються з самотніх громадяни старшого віку, чи які виховують малолітніх дітей; Домогосподарства, де є особи з інвалідністю/хронічними хворобами; Малозабезпечені родини, де розмір доходу на одного члена родини не перевищує 5,4 тис. грн.

Сума допомоги та де можна буде оформити

За програмою, заявники отримають по 3,6 тис. грн на особу терміном на три місяці. Тобто одній людині виплатять по 10,8 тис. грн одразу за три місяці. УВКБ ООН надішле всю суму допомоги банківським переказом або по Western Union на рахунок голови домогосподарства.

З 5 січня пункт збору даних запрацює за адресою: м.Запоріжжя, вул. Рекордна, 26-Г. Реєстрації відбуватимуться тільки за попереднім записом.

