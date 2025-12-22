Выплаты на оплату коммунальных услуг — кто и где получит более 19 тыс. грн

Деньги на отопление — кому и где выплачивают по 19 тыс. грн
Уязвимые категории населения одной из громад смогут получить единовременную компенсацию на оплату коммунальных услуг от международного благотворительного фонда "Руки друзей". Средства предоставят на расчет за отопление в размере более 19 тыс. грн.
Об этом информирует пресс-служба фонда в соцсети Facebook.
Кому дадут средства на оплату коммуналки
Согласно информации организаторов, на выплаты на отопительный период 2025-2026 смогут рассчитывать домохозяйства в Краматорской громаде. А именно:
- город Краматорск;
- поселок Беленькое;
- пгт Красноторка;
- поселок Малотарановка.
Также необходимо подпадать под следующие условия:
- домохозяйства-заявители до этого не получали помощь на отопление/покупку твердого топлива в денежной или натуральной форме;
- есть документальное подтверждение уязвимости семьи;
- фактическое проживание в домохозяйстве независимо от того, оформлен ли на него лицевой счет;
- наличие договора аренды для переселенцев;
- сумму помощи зачислят на счет поставщика коммунуслуг по теплоснабжению или газоснабжению/электроснабжению;
- готовность потерять жилищную субсидию или льготу.
В частности, среди категорий уязвимости выделены следующие:
- лица, у которых есть инвалидность (также дети инвалидностью);
- семьи, состоящие из граждан, которым более 60 лет;
- многодетные семьи, где от трех детей;
- домохозяйства с детьми возрастом до трех лет;
- семьи-усыновители;
- отцы-воспитатели;
- одинокие матери/родители;
- граждане, пострадавшие от боевых действий, имеющие ранения, поврежденное разрушенное жилье или погибших членов семьи;
- граждане, которые имеют статус внутренних переселенцев;
- люди с тяжелыми болезнями;
- беременные женщины;
- маломобильные люди.
Как получить денежную помощь
Для того, чтобы подать заявку на выплату единовременной целевой благотворительной помощи, необходимо заполнить специальную онлайн-анкету. Однако факт заполнения формы не гарантирует автоматического права на средства.
"Специалисты позвонят и пригласят на встречу для оформления помощи тех, кто соответствует всем условиям проекта и выполнил все условия заполнения анкеты", — пояснили организаторы.
Для окончательной регистрации необходимо будет предоставить оригиналы документов.
Если сложно или нет возможности заполнить анкету, нужно обратиться на горячую линию в будни с 10:00 до 17:00 по номеру: 0800 443 201.
