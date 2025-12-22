Выплаты на оплату коммунальных услуг — кто и где получит более 19 тыс. грн

Деньги и коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE

Уязвимые категории населения одной из громад смогут получить единовременную компенсацию на оплату коммунальных услуг от международного благотворительного фонда "Руки друзей". Средства предоставят на расчет за отопление в размере более 19 тыс. грн.

Об этом информирует пресс-служба фонда в соцсети Facebook.

Реклама

Читайте также:

Кому дадут средства на оплату коммуналки

Согласно информации организаторов, на выплаты на отопительный период 2025-2026 смогут рассчитывать домохозяйства в Краматорской громаде. А именно:

город Краматорск;

поселок Беленькое;

пгт Красноторка;

поселок Малотарановка.

Также необходимо подпадать под следующие условия:

домохозяйства-заявители до этого не получали помощь на отопление/покупку твердого топлива в денежной или натуральной форме;

есть документальное подтверждение уязвимости семьи;

фактическое проживание в домохозяйстве независимо от того, оформлен ли на него лицевой счет;

наличие договора аренды для переселенцев;

сумму помощи зачислят на счет поставщика коммунуслуг по теплоснабжению или газоснабжению/электроснабжению;

готовность потерять жилищную субсидию или льготу.

В частности, среди категорий уязвимости выделены следующие:

лица, у которых есть инвалидность (также дети инвалидностью);

семьи, состоящие из граждан, которым более 60 лет;

многодетные семьи, где от трех детей;

домохозяйства с детьми возрастом до трех лет;

семьи-усыновители;

отцы-воспитатели;

одинокие матери/родители;

граждане, пострадавшие от боевых действий, имеющие ранения, поврежденное разрушенное жилье или погибших членов семьи;

граждане, которые имеют статус внутренних переселенцев;

люди с тяжелыми болезнями;

беременные женщины;

маломобильные люди.

Как получить денежную помощь

Для того, чтобы подать заявку на выплату единовременной целевой благотворительной помощи, необходимо заполнить специальную онлайн-анкету. Однако факт заполнения формы не гарантирует автоматического права на средства.

"Специалисты позвонят и пригласят на встречу для оформления помощи тех, кто соответствует всем условиям проекта и выполнил все условия заполнения анкеты", — пояснили организаторы.

Для окончательной регистрации необходимо будет предоставить оригиналы документов.

Если сложно или нет возможности заполнить анкету, нужно обратиться на горячую линию в будни с 10:00 до 17:00 по номеру: 0800 443 201.

Ранее мы сообщали, что в следующем году будут действовать программы поддержки внутренних переселенцев. В частности, размер помощи на проживание оставят на прежнем уровне.

Еще мы писали, что в одном из городов люди с инвалидностью первой и второй групп получат дополнительную денежную помощь. В частности, ее предоставят тем, кто нуждается в дорогостоящем лечении или операции.