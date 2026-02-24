Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Гроші від УВКБ ООН — як отримати 10 800 грн наприкінці зими

Гроші від УВКБ ООН — як отримати 10 800 грн наприкінці зими

Ua ru
Дата публікації: 24 лютого 2026 08:00
Виплати від УВКБ ООН — хто і де може отримати допомогу у 10 800 грн наприкінці лютого
Жінка похилого віку та гроші. Фото: УНІАН, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

24 лютого 2026 року представники Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) оголосили відкриття реєстрації у програмі фіндопомоги для жителів ще однієї прифронтової громади у розмірі 10,8 тис. грн. Долучитися до неї можуть тільки дві основні категорії громадян, що постраждали від війни.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на організацію у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Хто може отримати допомогу від УВКБ ООН взимку

Можливість оформити виплати Управління Верховного комісара ООН у справах біженців поновило для біженців та переселенців в Охтирській громаді на Сумщині.

За правилами програми, претендувати на допомогу у розмірі 3,6 тис. грн на кожну особу в домогосподарстві терміном на три місяці (загалом по 10,8 тис. грн) можуть:

  • громадяни, які виїхали з небезпечних місць за попередні шість місяців/повернулися на свою колишню адресу (мають статус ВПО);
  • біженці, які залишали країну через війну після 24 лютого 2022 року, однак повернулися на батьківщину.

Фіндопомога буде надана, якщо такі категорії громадян не мали такої ж підтримки від інших організацій протягом останніх трьох місяців. Ще звертають увагу на фінансово-економічний стан: дохід має бути в межах 6,3 тис. грн на одну особу.

Також треба належати до однієї з таких груп: 

  • неповна родина, де є лише батько/мати з неповнолітніми дітьми, особами від 55 років;
  • громадяни старшого чи похилого віку від 55 років;
  • люди, вік яких перевищує 55 років, мають неповнолітніх дітей;
  • особи зі встановленою І-ІІІ групою інвалідності/тяжкими хворобами.

Як подати заявку на фіндопомогу  

Згідно з інформацією, жителі Охтирської громади можуть зареєструватися у програмі на грошову допомогу від УВКБ ООН, записавшись за номером телефону.

Після запису необхідно очікувати на дзвінок для запрошення до пункту збору даних.

"До уваги мешканців Охтирської громади! Відкрито запис в чергу для прийому у м. Охтирка на 24 лютого 2026 (вівторок), реєстрація відбувається за номером телефону 063 182 68 38", — повідомили організатори.

Яка ще доступна грошова допомога на Сумщині

Наприкінці зими у Сумській області громадяни можуть подати заявки на реєстрацію у програмі французької гуманітарної організації Acted. Грошову допомогу можуть отримати жителі Сосницької громади.

Кожному в домогосподарстві мають виплатити по 3,6 тис. грн на місяць упродовж трьох місяців. 

Запрошують до участі багатодітні родини, домогосподарства з малими дітьми чи вагітними жінками, родини з людьми з інвалідністю І-ІІ групи та люди похилого віку.

Раніше ми писали, що в одній з тергромад можна отримати одноразову фіндопомогу. Вразливі категорії громадян матимуть можливість оформити до 15 тис. грн

Ще повідомлялося, що в одному з регіонів реалізують проєкт за фінансової підтримки уряду США. БФ "Право на захист" приймає заявки від низки категорій громадян.  

виплати фінансова допомога гроші допомога грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації