Виплати від УВКБ ООН — хто і де може отримати допомогу у 10 800 грн наприкінці лютого

24 лютого 2026 року представники Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) оголосили відкриття реєстрації у програмі фіндопомоги для жителів ще однієї прифронтової громади у розмірі 10,8 тис. грн. Долучитися до неї можуть тільки дві основні категорії громадян, що постраждали від війни.

Хто може отримати допомогу від УВКБ ООН взимку

Можливість оформити виплати Управління Верховного комісара ООН у справах біженців поновило для біженців та переселенців в Охтирській громаді на Сумщині.

За правилами програми, претендувати на допомогу у розмірі 3,6 тис. грн на кожну особу в домогосподарстві терміном на три місяці (загалом по 10,8 тис. грн) можуть:

громадяни, які виїхали з небезпечних місць за попередні шість місяців/повернулися на свою колишню адресу (мають статус ВПО);

біженці, які залишали країну через війну після 24 лютого 2022 року, однак повернулися на батьківщину.

Фіндопомога буде надана, якщо такі категорії громадян не мали такої ж підтримки від інших організацій протягом останніх трьох місяців. Ще звертають увагу на фінансово-економічний стан: дохід має бути в межах 6,3 тис. грн на одну особу.

Також треба належати до однієї з таких груп:

неповна родина, де є лише батько/мати з неповнолітніми дітьми, особами від 55 років;

громадяни старшого чи похилого віку від 55 років;

люди, вік яких перевищує 55 років, мають неповнолітніх дітей;

особи зі встановленою І-ІІІ групою інвалідності/тяжкими хворобами.

Як подати заявку на фіндопомогу

Згідно з інформацією, жителі Охтирської громади можуть зареєструватися у програмі на грошову допомогу від УВКБ ООН, записавшись за номером телефону.

Після запису необхідно очікувати на дзвінок для запрошення до пункту збору даних.

"До уваги мешканців Охтирської громади! Відкрито запис в чергу для прийому у м. Охтирка на 24 лютого 2026 (вівторок), реєстрація відбувається за номером телефону 063 182 68 38", — повідомили організатори.

Яка ще доступна грошова допомога на Сумщині

Наприкінці зими у Сумській області громадяни можуть подати заявки на реєстрацію у програмі французької гуманітарної організації Acted. Грошову допомогу можуть отримати жителі Сосницької громади.

Кожному в домогосподарстві мають виплатити по 3,6 тис. грн на місяць упродовж трьох місяців.

Запрошують до участі багатодітні родини, домогосподарства з малими дітьми чи вагітними жінками, родини з людьми з інвалідністю І-ІІ групи та люди похилого віку.

