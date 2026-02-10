Виплати для українців з низькими доходами — де стартує реєстрація від УВКБ ООН

Жінка та чоловік з паперами. Фото: Freepik

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) відкриє реєстрацію у чергу на грошову допомогу в Одесі у вівторок, 10 лютого. Оформити фінансову допомогу зможе низка вразливих категорій громадян, зокрема, родини з дітьми та пенсіонери з низькими доходами.

Умови програми допомоги від УВКБ ООН

Йдеться про можливість отримати допомогу від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців тим, хто вимушено через війну залишив свої оселі та нині мешкає в Одесі.

Відповідна програма покликана підтримати родини-ВПО, які отримали відповідний статус не більше, ніж пів року тому, а також біженців, які виїздили після 24 лютого 2022 року та повернулися додому.

Подати запит на виплати можуть громадяни, які нині перебувають в таких життєвих обставинах:

Одинока матір чи батько, які виховують дітей до 18 років/мають у родині осіб від 55 років;

Сім'ї, які складаються тільки з громадян, вік яких перевищує 55 років;

Домогосподарства, де є лише особи віком від 55 років та малолітні діти;

Родини, де є особи, які потребують особливої підтримки через інвалідність/хронічну хворобу.

За інформацією організаторів, взяти участь у програмі зможуть переселенці та біженці за таких умов:

мають низькі доходи (не вище 6,3 тис. грн на кожного домогосподарстві);

є офіційна довідка внутрішнього переселенця, отриману протягом останніх пів року (для ВПО);

документ із засвідченням факту виїзду (для біженців);

відсутність аналогічної допомоги за останні три місяці.

Як взяти участь у програмі грошової допомоги

Громадяни, які підпадають під вищевказані умови, можуть записатись у чергу на отримання грошової допомоги в м. Одеса, заповнивши анкету. Черга на реєстрацію грошової допомоги відкриється 10 лютого о 13:00.

"Наш офіс працює за адресою: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 103а. Графік роботи: Понеділок — П'ятниця з 9:00 - 16:30", — йдеться у повідомленні.

Організатори проаналізують запити та за результатами співбесіди — самі зв'яжуться з претендентами.

Які ще програми допомоги доступні в регіоні

Взимку жителі кількох областей, зокрема, Одеської, можуть отримати допомогу від БФ "Право на захист" за проєктом "Консорціум Реагування: Надання багатогалузевої гуманітарної допомоги постраждалому від конфлікту населенню в Україні (2023–2026)" за фінпідтримки уряду США.

Зареєструватися у програмі можуть тільки деякі категорії громадян, які дійсно потребують фінансової підтримки. Для цього необхідно подати передреєстраційний запит на сторінці фонду.

Аналогічний проєкт діє також у Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській областях.

Раніше ми розповідали, що в лютому можна взяти участь у програмі з надання грантів від Червоного Хреста. В її рамках можна отримати 144 тис. грн.

Також повідомлялося, що вразливим групам українців доступна допомога у 10,8 тис. грн. Кошти надасть Спілка Робочих Самаритян Німеччини.