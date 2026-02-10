Відео
Гроші від УВКБ ООН — як і де отримати незаможним українцям

Гроші від УВКБ ООН — як і де отримати незаможним українцям

Дата публікації: 10 лютого 2026 08:00
Виплати для українців з низькими доходами — де стартує реєстрація від УВКБ ООН
Жінка та чоловік з паперами. Фото: Freepik

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) відкриє реєстрацію у чергу на грошову допомогу в Одесі у вівторок, 10 лютого. Оформити фінансову допомогу зможе низка вразливих категорій громадян, зокрема, родини з дітьми та пенсіонери з низькими доходами.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на анонс організаторів у Telegram. 

Читайте також:

Умови програми допомоги від УВКБ ООН

Йдеться про можливість отримати допомогу від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців тим, хто вимушено через війну залишив свої оселі та нині мешкає в Одесі.

Відповідна програма покликана підтримати родини-ВПО, які отримали відповідний статус не більше, ніж пів року тому, а також біженців, які виїздили після 24 лютого 2022 року та повернулися додому.  

Подати запит на виплати можуть громадяни, які нині перебувають в таких життєвих обставинах:

  • Одинока матір чи батько, які виховують дітей до 18 років/мають у родині осіб від 55 років;
  • Сім'ї, які складаються тільки з громадян, вік яких перевищує 55 років;
  • Домогосподарства, де є лише особи віком від 55 років та малолітні діти;
  • Родини, де є особи, які потребують особливої підтримки через інвалідність/хронічну хворобу.

За інформацією організаторів, взяти участь у програмі зможуть переселенці та біженці за таких умов:

  • мають низькі доходи (не вище 6,3 тис. грн на кожного домогосподарстві); 
  • є офіційна довідка внутрішнього переселенця, отриману протягом останніх пів року (для ВПО);
  • документ із засвідченням факту виїзду (для біженців);
  • відсутність аналогічної допомоги за останні три місяці.

Як взяти участь у програмі грошової допомоги

Громадяни, які підпадають під вищевказані умови, можуть записатись у чергу на отримання грошової допомоги в м. Одеса, заповнивши анкету. Черга на реєстрацію грошової допомоги відкриється 10 лютого о 13:00.

"Наш офіс працює за адресою: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 103а. Графік роботи: Понеділок — П'ятниця з 9:00 - 16:30", — йдеться у повідомленні.

Організатори проаналізують запити та за результатами співбесіди — самі зв'яжуться з претендентами. 

Які ще програми допомоги доступні в регіоні

Взимку жителі кількох областей, зокрема, Одеської, можуть отримати допомогу від БФ "Право на захист" за проєктом "Консорціум Реагування: Надання багатогалузевої гуманітарної допомоги постраждалому від конфлікту населенню в Україні (2023–2026)" за фінпідтримки уряду США.

Зареєструватися у програмі можуть тільки деякі категорії громадян, які дійсно потребують фінансової підтримки. Для цього необхідно подати передреєстраційний запит на сторінці фонду.

Аналогічний проєкт діє також у Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській областях.

Раніше ми розповідали, що в лютому можна взяти участь у програмі з надання грантів від Червоного Хреста. В її рамках можна отримати 144 тис. грн. 

Також повідомлялося, що вразливим групам українців доступна допомога у 10,8 тис. грн. Кошти надасть Спілка Робочих Самаритян Німеччини.    

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
