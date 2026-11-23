Гривневі купюри у руках. Фото: Новини.LIVE

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), що займається захистом та допомогою тим, хто залишив свої домівки через війну, відкрило реєстрацію на виплати у західному регіоні. У рамках програми для кожного в домогосподарстві передбачена грошова допомога від 10 800 до 12 300 грн.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на повідомлення УВКБ ООН.

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Де доступна грошова допомога для ВПО та біженців

Заявки на електронну чергу в реєстраційний центр програми "Грошова допомога від УВКБ ООН" приймають від жителів Івано-Франківської області. Зокрема, на вівторок, 24 листопада, можуть записатись громадяни з міста Надвірна.

Звернутися за виплатами можуть:

Домогосподарства, які оформили статус ВПО за останні 45 днів через загрози/примусове виселення; Родини, переміщені від 46 днів до пів року через атаки/обов'язкову евакуацію; Домогосподарства, які виїхали за межі країни після 24 лютого 2022 року та повернулись додому упродовж трьох місяців тому та до одного року; Родини, які після виїзду в інші області повернулись на колишню адресу проживання (протягом трьох місяців — одного року).

Важливі вимоги для надання фіндопомоги та суми

Основними критеріями у відборі на надання фіндопомоги для всіх вищевказаних категорій є:

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Низькі доходи домогосподарств — не перевищують 8 300 грн на кожну особу в родині за місяць;

Залишена оселя розташована близько від лінії фронту;

Несприятливі умови проживання;

Наявність у родині вразливих категорій (люди похилого віку, особи з інвалідністю, багатодітні, одинокі матері тощо).

Суми грошової допомоги будуть різниться залежно від ситуації та кількості осіб в родині. Передбачається надання або 10 800 грн, або понад 12 000 грн у розрахунку на три місяці.

Як зареєструватися у програмі допомоги

Записатись у чергу на прийом мобільних груп для реєстрації на програму допомоги від УВКБ ООН на 24 листопада 2026 року у м. Надвірна можна за допомогою онлайн-форми.

Після запису в е-чергу необхідно буде очікувати на дзвінок від працівників пункту збору даних, які здійснять опитування щодо відповідності умовам програми та сповістять адресу та час прийому.

"Важливо: дзвінки будуть здійснюватися лише тим заявникам, які попередньо відповідають умовам та критеріям програми допомоги", — уточнили в організації.

Громадяни повинні підготувати такі документи:

Паспорт України;

Податковий номер;

Довідку переселенця/інше підтвердження переміщення;

Свідоцтво про народження дітей (за наявності);

Банківську картку (номер IBAN);

Документи, що можуть підтвердити інвалідність/опіку.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що в Харківській області можна отримати фінансову допомогу від Німеччини. Йдеться про проєкт грошової допомоги для постраждалих від війни LOCAL. Скористатися фінпідтримкою у розмірі 10 800 грн можуть громадяни, які мешкають у населених пунктах Роганської територіальної громади.

Також Новини.LIVE писали про те, що у Дніпропетровському, Миколаївському та Херсонському регіонах буде доступна допомога від благодійного фонду "Право на захист". Кожне домогосподарство може отримати по 19 400 грн. Виплата буде здійснюватися разово на весь зимовий сезон. Кошти будуть зобов’язані використати виключно на оплату комунальних послуг.