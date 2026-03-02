Выплата 10 800 грн — где стартовала регистрация от УВКБ ООН

Пожилая женщина и деньги. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Сумской области в марте 2026 года жители смогут зарегистрироваться в программе денежной помощи в 10 800 грн от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Там будут работать мобильные группы представительства.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы организации, передают Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Условия программы финпомощи от УВКБ ООН в марте

По данным организации, представители УВКБ ООН продолжают реагировать на многочисленные вызовы, связанные с войной, оказывая поддержку беженцам, искателям убежища, внутренним переселенцам, а также лицам без гражданства.

В частности, 3 марта можно будет оформить выплаты жителям прифронтовой Ахтырской громады Сумской области. Претенденты получат право на финпомощь в сумме 3 600 грн на каждого в домохозяйстве ежемесячно (сроком на три месяца).

Для предварительной регистрации необходимо соблюсти следующие условия:

Заявители являются внутренне перемещенными лицами (выезд состоялся из опасных регионов за последние шесть месяцев года); Претенденты являются переселенцами, которые вернулись на свое прежнее место жительства, в течение шести месяцев; Заявители являются беженцами, которые выехали из страны из-за войны после 24 февраля 2022 года, однако прибыли домой.

Среди других требований в праве на финпомощь для таких категорий лиц является отсутствие аналогичной поддержки от других фондов или организаций за последние три месяца.

Надо иметь одну из следующих уязвимостей:

неполная семья, где одинокий отец/мать воспитывают несовершеннолетних детей, содержат лиц от 55 лет;

домохозяйства, которые возглавляют люди старшего возраста (55+);

семьи, состоящие из лиц старше 55 лет и несовершеннолетних детей;

домохозяйства, где есть лица с инвалидностью/тяжелыми болезнями.

Также важным фактором является финансово-экономическое состояние семьи. Финпомощь предоставят только тем, у кого доход на одного гражданина не превышает 6 300 грн.

Как зарегистрироваться в программе помощи на Сумщине

Согласно правилам программы, в г. Ахтырка можно будет зарегистрироваться в программе на вторник, 3 марта.

Там будет работать мобильная бригада. Адрес приема: ул. Парковая, 2А (центр культуры и досуга "Кнежа"). Часы работы: 11:00 — 16:00.

Получить консультацию и записаться можно по номеру: 063 182 68 38.

Что еще стоит знать для переселенцев

В 2026 году некоторые граждане из числа переселенцев не получили выплаты из-за несвоевременной идентификации и непредоставления уведомления об отсутствии выплат от российских органов.

Поэтому Кабинет министров продлил срок прохождения такой процедуры до 1 июля 2026 года.

В целом чиновники приняли решение о возобновлении выплат, пролонгировали сроки идентификации и упростили доступ к сервисам ПФУ.

В частности, увеличится количество операторов, организуют мобильные бригады и введут электронную очередь для сохранения права на выплаты.

Ранее мы писали, что украинцы могут оформить два вида финансовой поддержки от БО "Каритас Украина". Средства предусмотрены только для тех, кто проживает до 50 км от линии боевых действий.

Еще мы рассказывали, что украинцы могут подать заявки на выплату помощи от ОО "Fight For Right". К участию в проекте приглашают людей с инвалидностью и лиц с ограниченной мобильностью.