Виплата 10 800 грн — які умови програми фіндопомоги від УВКБ ООН у березні

У березні 2026 року мобільні групи представництва Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) працюватимуть для реєстрації на програму грошової допомоги у 10 800 грн у Сумській області. Зокрема, її вже відкрили в одній з прифронтових громад.

Умови програми фіндопомоги від УВКБ ООН у березні

За даними організації, представники УВКБ ООН продовжують реагувати на численні виклики, пов'язані з війною, надаючи підтримку біженцям, шукачам притулку, внутрішнім переселенцям, а також особам без громадянства.

Зокрема, 3 березня можна буде оформити виплати жителям прифронтової Охтирської громади Сумської області. Претенденти отримають право на фіндопомогу у сумі 3 600 грн на кожного в домогосподарстві щомісяця (терміном на три місяці).

Для попередньої реєстрації необхідно дотриматися таких умов:

Заявники є внутрішньо переміщеними особами (виїзд відбувся з небезпечних регіонів за останні шість місяців року); Претенденти є переселенцями, які повернулись на своє колишнє місце проживання, упродовж шести місяців; Заявники є біженцями, які виїхали з країни через війну після 24 лютого 2022 року, проте прибули додому.

З-поміж інших вимог у праві на фіндопомогу для таких категорій осіб є відсутність аналогічної підтримки від інших фондів чи організацій за останні три місяці.

Треба мати одну з наступних вразливостей:

неповна родина, де самотній батько/мати виховують неповнолітніх дітей, утримують осіб від 55 років;

домогосподарства, які очолюють люди старшого віку (55+);

родини, які складаються з осіб, віком понад 55 років, та неповнолітніх дітей;

домогосподарства, де є особи з інвалідністю/важкими хворобами.

Також важливим фактором є фінансово-економічний стан родини. Фіндопомогу нададуть лише тим, у кого дохід на одного громадянина не перевищує 6 300 грн.

Як зареєструватися у програмі допомоги на Сумщині

Згідно з правилами програми, у м. Охтирка можна буде зареєструватися у програмі на вівторок, 3 березня.

Там працюватиме мобільна бригада. Адреса прийому: вул. Паркова, 2А (центр культури та дозвілля "Кнєжа"). Години роботи: 11:00 — 16:00.

Отримати консультацію та записатися можна за номером: 063 182 68 38.

Що ще варто знати для переселенців

У 2026 році деякі громадяни з числа переселенців не отримали виплати через невчасну ідентифікацію та ненадання повідомлення про відсутність виплат від російських органів.

Через це Кабінет міністрів продовжив термін проходження такої процедури до 1 липня 2026 року.

Загалом урядовці ухвалили рішення про відновлення виплат, пролонгували терміни ідентифікації та спростили доступ до сервісів ПФУ.

Зокрема, збільшиться кількість операторів, організують мобільні бригади та введуть електронну чергу для збереження права на виплати.

Раніше ми писали, що українці можуть оформити два види фінансової підтримки від БО "Карітас Україна". Кошти передбачені тільки для тих, хто проживає до 50 км від лінії бойових дій.

Ще ми розповідали, що українці можуть подати заявки на виплату допомоги від ГО "Fight For Right". До участі у проєкті запрошують людей з інвалідністю та осіб обмеженою мобільністю.