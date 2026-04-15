Выплаты от УВКБ ООН: где стартовала регистрация на помощь в 12 300 грн в апреле

Человек держит гривневые купюры. Фото: Новини.LIVE

15 апреля 2026 года Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) предоставит денежную помощь жителям еще одной громады прифронтового региона по обновленным правилам. Согласно им, граждане смогут получить выплаты в размере от 10 800 до 12 300 грн в зависимости от ситуации.

Об этом информирует пресс-служба УВКБ ООН в Telegram, передают Новини.LIVE.

Кто и где сможет получить денежную помощь в апреле

Весной УВКБ ООН оказывает помощь жителям Сумской области. В частности, сейчас оформить финансовую поддержку имеют возможность жители Лебединской территориальной громады.

Согласно изменениям в правилах программы, индивидуальную помощь смогут получить семьи, которые попали в сложные жизненные ситуации. Обратиться за выплатами имеют право следующие категории населения:

Владельцы поврежденных/разрушенных домов из-за российских атак; Родные погибших из-за вражеских ударов; Граждане, которым необходимо лечение из-за атак; Люди, которые выехали из опасных/оккупированных территорий; Внутренние переселенцы, которые выехали за последние полгода; Беженцы, которые вернулись домой из-за границы за последний год; Переселенцы, которые за год вернулись на свой адрес после выезда, проживали там не менее трех месяцев.

Размер денежной помощи и куда обращаться

УВКБ ООН обещает выплатить следующие суммы денежной помощи, в зависимости от ситуации, в которую попали заявители:

ВПЛ, которые переехали в течение последних 45 дней, получат помощь в размере 12 300 грн на одного человека;

переселенцы, которые оставили свои дома из-за угрозы для жизни от 46 дней до полугода, получат выплату в сумме 12 300 грн;

беженцы, которые вернулись в течение трех месяцев и не позднее одного года назад, смогут оформить сумму в 10 800 грн;

семьи, пострадавшие от обстрелов в течение предыдущих 45 дней, в сумме 12 300 грн.

Для регистрации в программе граждане должны позвонить в офис организации с пн-пт — 9:00-16:00. После этого представители УВКБ ООН пригласят претендентов в пункт выдачи помощи.

"Вниманию жителей Лебединской громады! Открыта запись в очередь для приема в г. Лебедин 15 апреля 2026 (среда), регистрация происходит по телефону 063 182 68 38", — говорится в сообщении.

Перечень необходимых документов для регистрации:

паспорт (документ, удостоверяющий личность);

идентификационный код (при наличии для всех членов домохозяйства);

действительный IBAN личного счета;

документы, подтверждающие состав домохозяйства и наличие критерия уязвимости.



Ранее Новини.LIVE рассказывали, что в апреле 2026 года в одной из областей жителям выплатят помощь в 10 800 грн. Средства могут оформить от международной организации "Acted" уязвимые категории лиц.

Еще Новини.LIVE писали, что "Каритас-Спес Украина" предоставляет финансовую помощь в размере 12 300 грн жителям Конотопа Сумской области. Выплаты предусмотрены для тех, кто имеет статус переселенца, полученный в течение 45 суток.