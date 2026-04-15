Виплати від УВКБ ООН: де стартувала реєстрація на допомогу у 12 300 грн у квітні

Людина тримає гривневі купюри.

15 квітня 2026 року Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) надасть грошову допомогу жителям ще однієї громади прифронтового регіону за оновленими правилами. Згідно з ними, громадяни зможуть отримати виплати у розмірі від 10 800 до 12 300 грн залежно від ситуації.

Про це інформує пресслужба УВКБ ООН у Telegram.

Хто і де зможе отримати грошову допомогу у квітні

Навесні УВКБ ООН надає допомогу мешканцям Сумської області. Зокрема, нині оформити фінансову підтримку мають можливість мешканці Лебединської територіальної громади.

Згідно зі змінами у правилах програми, індивідуальну допомогу зможуть отримати родини, які потрапили у складні життєві ситуації. Звернутися за виплатами мають право наступні категорії населення:

Власники пошкоджених/зруйнованих осель через російські атаки; Рідні загиблих через ворожі удари; Громадяни, яким необхідне лікування через атаки; Люди, які виїхали з небезпечних/окупованих територій; Внутрішні переселенці, які виїхали за останні пів року; Біженці, які повернулися додому з-за кордону за останній рік; Переселенці, які за рік повернулись на свою адресу після виїзду, проживали там щонайменше три місяці.

Розмір грошової допомоги та куди звертатися

УВКБ ООН обіцяє виплатити наступні суми грошової допомоги, залежно від ситуації, в яку потрапили заявники:

Читайте також:

ВПО, які переїхали протягом останніх 45 днів, отримають допомогу у розмірі 12 300 грн на одну особу;

переселенці, які залишили свої оселі через загрозу для життя від 46 днів до пів року, одержать виплату у сумі 12 300 грн;

біженці, які повернулися протягом трьох місяців й не пізніше ніж один рік тому, зможуть оформити суму у 10 800 грн;

родини, які постраждали від обстрілів протягом попередніх 45 днів, у сумі 12 300 грн.

Для реєстрації у програмі громадяни мають зателефонувати до офісу організації з пн-пт — 9:00-16:00. Після цього представники УВКБ ООН запросять претендентів у пункт видачі допомоги.

"До уваги мешканців Лебединської громади! Відкрито запис в чергу для прийому у м. Лебедин 15 квітня 2026 (середа), реєстрація відбувається за номером телефону 063 182 68 38", — йдеться у повідомленні.

Перелік необхідних документів для реєстрації:

паспорт (документ, що посвідчує особу);

ідентифікаційний код (за наявності для усіх членів домогосподарства);

дійсний IBAN особистого рахунку;

документи, що підтверджують склад домогосподарства та наявність критерію вразливості.



Раніше Новини.LIVE розповідали, що у квітні 2026 року в одній з областей жителям виплатять допомогу у 10 800 грн. Кошти можуть оформити від міжнародної організації "Acted" вразливі категорії осіб.

Ще Новини.LIVE писали, що "Карітас-Спес Україна" надає фінансову допомогу у розмірі 12 300 грн жителям Конотопу Сумської області. Виплати передбачені для тих, хто має статус переселенця, отриманий протягом 45 діб.