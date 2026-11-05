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Главная Финансы Деньги от УВКБ ООН для пенсионеров: кто еще получит 4 100 грн

Деньги от УВКБ ООН для пенсионеров: кто еще получит 4 100 грн

Ua ru
5 ноября 2026 13:00
Выплаты от УВКБ ООН: где еще пенсионеры получат 4 100 грн в ноябре Новини.LIVE
Купюры национальной валюты в руках. Фото: Новини.LIVE

В ноябре 2026 года благотворительный фонд "Право на защиту" открыл регистрацию в еще одном прифронтовом городе на получение ежемесячной денежной помощи от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в размере 4 100 грн в течение трех месяцев. Подавать заявки приглашаются уязвимые категории населения, в частности пожилые люди и лица с инвалидностью.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение организаторов.

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При каких условиях украинцы могут получить деньги от УВКБ ООН

Как отмечается, осенью возможность получить помощь появилась у жителей Херсона, страдающего от вражеских обстрелов.

Претендовать на денежную помощь могут следующие категории жителей:

  1. Граждане, перемещенные в течение 45 дней из-за войны из населенных пунктов, расположенных в пределах 50 км от линии фронта/границы с РФ или с оккупированных территорий;
  2. Переселенцы, которые находятся в длительном (до шести месяцев) перемещении и относятся к группе повышенной уязвимости;
  3. Лица, пострадавшие в результате обстрелов и включенные в списки, составленные органами местного самоуправления;
  4. Граждане, вернувшиеся домой после вынужденного выезда за границу после 24 февраля 2022 года, если возвращение произошло не ранее чем три месяца назад и не позднее года назад;
  5. ВПЛ, которые выехали из-за обстрелов или обязательной эвакуации от 46 дней до шести месяцев назад, а также те, кто вернулся домой из других регионов.

Последняя категория получит выплаты, если пройдет дополнительный опрос для оценки приоритетности. Речь идет о наличии уязвимости:

Читайте также:
  • Домохозяйства, возглавляемые пожилыми людьми (от 60 лет);
  • Семьи, возглавляемые одинокими совершеннолетними лицами, в которых есть несовершеннолетние дети;
  • Многодетные семьи, в которых трое и более детей;
  • Домохозяйства с детьми в возрасте до двух лет;
  • Семьи с беременными женщинами;
  • Домохозяйства, в которых проживают люди с инвалидностью или заболеваниями.

Размер дохода на одного человека не должен превышать 8 300 грн в месяц.

Размер помощи и порядок подачи заявки на участие в программе

Размер помощи составит 3 600 или 4 100 грн на одного человека в месяц в зависимости от обстоятельств. Выплаты будут производиться в течение трех месяцев.

Записаться на консультацию по вопросу возможности оформления выплат от УВКБ ООН можно через онлайн-форму.

После записи в электронную очередь в пункт сбора данных, если по результатам предварительной проверки заявитель будет соответствовать критериям программы, с ним свяжется сотрудник БФ "Право на защиту".

Звонок поступит с официального номера: +380 93 28 35 801.

"Важно! Эта линия предназначена исключительно для исходящих звонков. Позвонить на этот номер, чтобы записаться в очередь, невозможно. Если в вашем населенном пункте есть проблемы с мобильной связью, мы можем позвонить вам через Viber", — добавили организаторы.

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что в Днепропетровской области доступна новая программа помощи для ВПЛ. В ее рамках можно получить 15 000 грн на подготовку к зимнему периоду. В приоритете будут безработные граждане в возрасте от 50 лет, многодетные семьи и граждане с инвалидностью/серьезными заболеваниями.

Также Новини.LIVE писали о том, что пенсионерам и людям с инвалидностью доступна денежная помощь на зиму. Речь идет о предоставлении выплат жителям Апостоловской громады Криворожского района. Средства можно будет использовать исключительно на твердое топливо (дрова/брикеты). В случае невыполнения этого обязательства средства необходимо будет вернуть.

выплаты финансовая помощь деньги ВПЛ денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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