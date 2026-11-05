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Головна Фінанси Гроші від УВКБ ООН для пенсіонерів: хто ще отримає 4 100 грн

Гроші від УВКБ ООН для пенсіонерів: хто ще отримає 4 100 грн

Ua ru
5 листопада 2026 13:00
Виплати від УВКБ ООН: де ще пенсіонери отримають 4 100 грн у листопаді Новини.LIVE
Купюри національної валюти в руках. Фото: Новини.LIVE

У листопаді 2026 року благодійний фонд "Право на захист" відкрив реєстрацію у ще одному прифронтовому місті на надання щомісячної грошової допомоги Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) у розмірі 4 100 грн протягом трьох місяців. Подавати заявки запрошують вразливі категорії населення, зокрема людей похилого віку та осіб з інвалідністю.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на повідомлення організаторів.  

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За яких умов українці можуть отримати гроші від УВКБ ООН

Як зазначається, восени можливість отримати допомогу з'явилася у мешканців Херсона, що потерпає від ворожих обстрілів. 

Претендувати на грошову допомогу можуть такі категорії жителів:

  1. Громадяни, переміщені протягом 45 днів через війну з громад, які розташовані в межах 50-км від лінії фронту/кордону з РФ або з окупованих територій;
  2. Переселенці, які перебувають у тривалому (до шести місяців) переміщенні та мають підвищену групу вразливості;
  3. Особи, які постраждали через обстріли і включені до списків, створених місцевим самоврядуванням;
  4. Громадяни, які повернулись додому після вимушеного виїзду за кордон після 24 лютого 2022 року, якщо повернення сталося не раніше ніж три місяці тому та не пізніше року тому;
  5. ВПО, які виїхали через обстріли або обов’язкову евакуацію від 46 днів до шести місяців тому та ті, хто повернувся з інших регіонів додому. 

Остання категорія отримає виплати, якщо пройде додаткове опитування для оцінювання пріоритетності. Йдеться про наявність вразливості:

Читайте також:
  • Домогосподарства, які очолюють особи похилого віку (від 60 років);   
  • Сім'ї, які очолюють одинокі повнолітні особи, є неповнолітні діти;
  • Багатодітні родини, де є від трьох дітей; 
  • Домогосподарства з дітьми віком до двох років;   
  • Родини з вагітними жінками;
  • Домогосподарства, де є люди з інвалідністю чи хворобами.

Розмір доходу на одну особу не повинен перевищувати 8 300 грн на місяць.

Сума допомоги та як подати заявку на участь у програмі

Розмір допомоги становитиме 3 600 або 4 100 грн на одну особу на місяць залежно від обставин. Їх нараховуватимуть протягом трьох місяців.  

Записатися на консультацію щодо можливості оформлення виплат від УВКБ ООН можна через онлайн-форму

Після запису в е-чергу до пункту збору даних, якщо за попередньою перевіркою заявник відповідатиме критеріям програми, з ним зв’яжеться працівник БФ "Право на захист".

Дзвінок надійде з офіційного номера: +380 93 28 35 801.

"Важливо! Ця лінія виключно для вихідних дзвінків. Зателефонувати на цей номер, щоб записатися в чергу, неможливо. Якщо у Вашому населеному пункті є проблеми з мобільним зв’язком, ми можемо зателефонувати Вам через Viber", — додали організатори.

Раніше Новини.LIVE розповідали про те, що у Дніпропетровській області доступна нова програма допомоги для ВПО. У її рамках можна отримати 15 000 грн на підготовку до зимового періоду. У пріоритеті будуть безробітні громадяни віком від 50 років, багатодітні та громадяни з інвалідністю/серйозними хворобами. 

Ще Новини.LIVE писали про те, що пенсіонерам та людям з інвалідністю доступні грошова допомога на зиму. Йдеться про надання виплат для жителів Апостолівської громади Криворізького району. Кошти можна буде використати виключно на тверде паливо (дрова/брикети). У разі невиконання такого зобовʼязання кошти необхідно буде повернути. 

виплати фінансова допомога гроші ВПО грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова

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