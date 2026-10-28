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Главная Финансы Деньги ко Дню Независимости: кого ждут в ПФУ до 1 ноября

Деньги ко Дню Независимости: кого ждут в ПФУ до 1 ноября

Ua ru
28 октября 2026 11:00
Выплаты ко Дню Независимости: в ПФУ пояснили, кто может обратиться за деньгами до 1 ноября Новини.LIVE.
Несколько купюр и копейки на столе. Фото: Новини.LIVE

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) призвал граждан, имеющих особый статус, подать заявление и получить невыплаченную разовую денежную помощь ко Дню Независимости. Украинцам рассказали, какие документы необходимы и как правильно подать соответствующее заявление на выплаты.

Об этом сообщили в одном из управлений ПФУ, передают Новини.LIVE.

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Кто может обратиться за выплатами до 1 ноября

Как отметили в Пенсионном фонде, граждане, которые до 24 августа текущего года получили статус, дающий право на получение денежной помощи ко Дню Независимости, и не оформили соответствующие выплаты, имеют право обратиться с заявлениями в органы ПФУ.

Правила начисления разовой денежной выплаты утверждены постановлением правительства № 1396 "Некоторые вопросы социальной защиты лиц, имеющих особые трудовые заслуги перед Родиной, ветеранов войны и лиц, работающих в особых условиях".

"Получатели денежной помощи, которые приобретут соответствующий статус до 24 августа текущего года и которым денежная помощь не будет выплачена по состоянию на 1 октября, имеют право обратиться с заявлением о её выплате в орган Пенсионного фонда Украины и получить ее до 1 ноября текущего года", — добавили в ПФУ.

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Как подать заявление в ПФУ на выплаты

Граждане могут подать заявление одним из следующих способов:

  • лично, обратившись в отделение Пенсионного фонда или Центр предоставления административных услуг по задекларированному/зарегистрированному адресу проживания (пребывания);
  • по почте — на адрес территориального органа Пенсионного фонда;
  • удаленно — через портал электронных услуг ПФУ с проставлением квалифицированной э-подписи.

Также в заявлении произвольной формы граждане должны указать:

  • реквизиты документов, удостоверяющих личность;
  • номер банковского счета для начисления выплаты;
  • идентификационный код (при наличии);
  • реквизиты удостоверения личности, дающего право на денежную выплату.

К заявлению необходимо приложить:

  • копию паспорта или временного удостоверения гражданина Украины (в случае личного обращения требуются оригиналы);
  • копию документа, подтверждающего соответствующий статус лица (при личном обращении — оригиналы).

Какие суммы помощи обещали ко Дню Независимости

Согласно постановлению правительства, речь шла о следующих размерах выплат:

  1. 3 100 грн — для лиц с инвалидностью вследствие войны I группы, бывших малолетних узников концлагерей с инвалидностью и лиц с особыми заслугами.
  2. 2 900 грн и 2 700 грн — лицам с инвалидностью вследствие войны II и III групп;
  3. 1 000 грн — участникам боевых действий, гражданам, пострадавшим во время Революции Достоинства, и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей;
  4. 650 грн — членам семей погибших ветеранов и защитников страны, а также супругам умерших ветеранов с инвалидностью, УБД;
  5. 450 грн — участникам войны, бывшим заключенным и другим определенным категориям.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Харьковской области гражданам доступна денежная помощь в размере 2 000 грн за счет международных доноров и фондов: Howard G. Baffet Foundation и GEM inc. Речь идет о ежеквартальных выплатах на весь 2027 год. Средства смогут получить уязвимые категории населения, пострадавшие в результате вооруженной агрессии РФ против Украины.

Также Новини.LIVE писали о программе, реализуемой при финансовой поддержке Германии (Auswärtiges Amt), по оказанию помощи внутренним переселенцам в Сновской громаде Черниговской области. Соответствующие выплаты предусмотрены на первоочередные нужды домохозяйств, вынужденно переехавших с опасных территорий. Размер денежной помощи составляет 12 300 грн.

выплаты ПФУ День Независимости деньги помощь
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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