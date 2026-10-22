Жінка похилого віку у парку. Фото: Новини.LIVE

22 жовтня 2026 року представництво Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) прийматиме заявки для реєстрації у програмі допомоги ще в одному українському місті. Згідно з нею, виплати зможуть оформити кілька особливих категорій громадян, зокрема громадяни похилого віку.

Про це повідомляє організація у Telegram, інформують Новини.LIVE.

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Умови програми допомоги УВКБ у жовтні

У жовтні поточного року організація продовжує підтримувати біженців та переселенців у Сумській області, які постраждали під час війни. Зокрема, 22 жовтня виплати зможуть оформити мешканці Кролевецької громади.

Заявники отримають право на фіндопомогу у 3 600 грн та 4 100 грн на кожну особу в домогосподарстві (протягом трьох місяців). Максимальна виплата дорівнюватиме близько 10 800 грн та 12 300 грн.

Ключовим критерієм у відборі на виплати буде економічний стан домогосподарств: середньомісячний заробіток родини на кожну людину повинен бути в рамках 8 300 грн.

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Хто зможе отримати фіндопомогу

Зокрема, грошова допомога буде доступна тим, хто переїхав до 45 днів чи від 46 днів до пів року, або переселенцям, які повернулися додому з інших регіонів, чи біженцям, які прибули додому у період від трьох місяців тому та до одного року.

Також важливою буде наявність вразливостей. Пріоритетними будуть:

Громадяни похилого віку від 60 років; Безробітні літні особи; Громадяни, які мають інвалідність; Сироти та діти без батьківського піклування; Багатодітні та малозабезпечені родини; Вагітні жінки чи матері з малолітніми дітьми.

Як можна подати заявку на виплати

Громадяни з м. Кролевець можуть записатися в чергу для отримання допомоги від УВКБ ООН за телефоном пункту збору даних у м. Суми: 063 182 68 38.

"Для того аби дізнатись чи відповідаєте ви та ваше домогосподарство новим критеріям програми, які діють з 1 квітня 2026 року, то телефонуйте до пункту збору даних у місті Суми", — йдеться у заяві організаторів.

Також заявники мають підготувати такий пакет документів та інформацію:

паспорт громадянина;

податковий номер;

свідоцтво про народження дітей (за необхідності);

номер банківського рахунку для виплат;

документ, що засвідчить вразливість;

контактний номер телефону.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що восени жителі деяких населених пунктів можуть отримати грошову допомогу від Данії. Програма передбачає надання коштів для найбільш вразливих груп населення. Зокрема, на сільське господарство можна буде отримати 25 000 грн.

Ще Новини.LIVE писали про те, що у чотирьох регіонах доступна допомога на сільське господарство. За програмою, виплати отримають домогосподарства, які постраждали від війни. Гранти будуть доступі для окремих категорій людей. Сума допомоги може досягати 32 500 грн.