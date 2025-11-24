Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Деньги от UNICEF — кто из детей получит помощь в 6,5 тыс. грн

Деньги от UNICEF — кто из детей получит помощь в 6,5 тыс. грн

Ua ru
Дата публикации 24 ноября 2025 11:00
обновлено: 11:16
Выплаты от UNICEF Ukraine — что нужно знать о зимней поддержке детей
Малолетние дети в сельской местности. Фото: Freepik

Представительство ведущей мировой организации, защищающей права и интересы детей и молодежи, Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) UNICEF Ukraine, выделит дополнительную помощь для детей на прифронтовых территориях. Известно, кто именно сможет воспользоваться соответствующей поддержкой.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра Министерства социальной политики Украины.

Реклама
Читайте также:

Что надо знать о дополнительной поддержке ЮНИСЕФ

Как отмечают в ведомстве, ЮНИСЕФ намерен предоставить дополнительное финансирование для поддержки более чем шести тысяч детей с инвалидностью подгруппы А на прифронтовых территориях в зимний период. Организация намерена присоединиться к программе "Зимняя поддержка".

"ЮНИСЕФ присоединяется к правительственной программе "Зимняя поддержка", которая предусматривает одноразовую помощь 6 500 грн для наиболее уязвимых категорий, в частности детей из малообеспеченных семей, детей с инвалидностью в приемных семьях и ДДСТ и детей среди ВПЛ", — говорится в сообщении.

Дополнительную финансовую поддержку направят семьям в девяти регионах:

  • Днепропетровском;
  • Донецком;
  • Запорожском;
  • Николаевском;
  • Сумском;
  • Харьковском;
  • Херсонском;
  • Черниговском;
  • Одесском.

Правила оформления помощи и другие нюансы

Согласно правилам, граждане, которые подпадают под условия программы, смогут воспользоваться двумя доступными вариантами для получения денежной помощи: онлайн или офлайн через ПФУ.

В случае дистанционного оформления помощи — можно подать заявку через мобильное приложение "Дія". Для этого необходимо открыть "Дія.Картку" и выполнить следующие шаги:

  • в "Дії" выбрать пункт "Сервисы";
  • перейти в раздел "Зимняя поддержка";
  • отметить нужную программу;
  • подтвердить, что есть "Дія.Картка".

Выплаты имеют целевое назначение, поэтому их можно использовать только на покупку:

  • зимней одежды и обуви;
  • медикаменты, витамины в аптеках.

Оформлять выплаты по программе "Зимняя поддержка" можно будет до 17 декабря 2025 года. Средства разрешается использовать в течение 180 дней.

Ранее мы писали, на что нельзя будет потратить одноразовую денежную помощь в 1 тыс. грн. Такие выплаты получат все граждане, проживающие в Украине.

Еще рассказывали, что на этой неделе УВКБ ООН будет регистрировать граждан на выплату финпомощи в одном из регионов. Для уязвимых групп граждан выплатят по 10,8 тыс. грн.

выплаты финансовая помощь деньги денежная помощь ЮНИСЕФ
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации