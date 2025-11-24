Выплаты от UNICEF Ukraine — что нужно знать о зимней поддержке детей

Малолетние дети в сельской местности. Фото: Freepik

Представительство ведущей мировой организации, защищающей права и интересы детей и молодежи, Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) UNICEF Ukraine, выделит дополнительную помощь для детей на прифронтовых территориях. Известно, кто именно сможет воспользоваться соответствующей поддержкой.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра Министерства социальной политики Украины.

Что надо знать о дополнительной поддержке ЮНИСЕФ

Как отмечают в ведомстве, ЮНИСЕФ намерен предоставить дополнительное финансирование для поддержки более чем шести тысяч детей с инвалидностью подгруппы А на прифронтовых территориях в зимний период. Организация намерена присоединиться к программе "Зимняя поддержка".

"ЮНИСЕФ присоединяется к правительственной программе "Зимняя поддержка", которая предусматривает одноразовую помощь 6 500 грн для наиболее уязвимых категорий, в частности детей из малообеспеченных семей, детей с инвалидностью в приемных семьях и ДДСТ и детей среди ВПЛ", — говорится в сообщении.

Дополнительную финансовую поддержку направят семьям в девяти регионах:

Днепропетровском;

Донецком;

Запорожском;

Николаевском;

Сумском;

Харьковском;

Херсонском;

Черниговском;

Одесском.

Правила оформления помощи и другие нюансы

Согласно правилам, граждане, которые подпадают под условия программы, смогут воспользоваться двумя доступными вариантами для получения денежной помощи: онлайн или офлайн через ПФУ.

В случае дистанционного оформления помощи — можно подать заявку через мобильное приложение "Дія". Для этого необходимо открыть "Дія.Картку" и выполнить следующие шаги:

в "Дії" выбрать пункт "Сервисы";

перейти в раздел "Зимняя поддержка";

отметить нужную программу;

подтвердить, что есть "Дія.Картка".

Выплаты имеют целевое назначение, поэтому их можно использовать только на покупку:

зимней одежды и обуви;

медикаменты, витамины в аптеках.

Оформлять выплаты по программе "Зимняя поддержка" можно будет до 17 декабря 2025 года. Средства разрешается использовать в течение 180 дней.

