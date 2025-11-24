Відео
Головна Фінанси Гроші від UNICEF — хто з дітей отримає допомогу у 6,5 тис. грн

Гроші від UNICEF — хто з дітей отримає допомогу у 6,5 тис. грн

Ua ru
Дата публікації: 24 листопада 2025 11:00
Оновлено: 11:16
Виплати від UNICEF Ukraine — що треба знати про зимову підтримку дітей
Малолітні діти у сільській місцевості. Фото: Freepik

Представництво провідної світової організації, що захищає права й інтереси дітей та молоді, Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) UNICEF Ukraine, виділить додаткову допомогу для дітей на прифронтових територіях. Відомо, хто саме зможе скористатися відповідною підтримкою.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру Міністерства соціальної політики України.

Читайте також:

Що треба знати про додаткову підтримку ЮНІСЕФ 

Як зазначають у відомстві, ЮНІСЕФ має намір надати додаткове фінансування для підтримки більш ніж шести тисяч дітей з інвалідністю підгрупи А на прифронтових територіях у зимовий період. Організація має намір долучитися до програми "Зимова підтримка".

"ЮНІСЕФ долучається до урядової програми "Зимова підтримка", яка передбачає одноразову допомогу 6 500 грн для найбільш вразливих категорій, зокрема дітей із малозабезпечених сімей, дітей з інвалідністю у прийомних сім’ях і ДБСТ та дітей серед ВПО", — йдеться у повідомленні.

Додаткову фінансову підтримку спрямують родинам у дев’яти регіонах: 

  • Дніпропетровському;
  • Донецькому;
  • Запорізькому;
  • Миколаївському;
  • Сумському;
  • Харківському;
  • Херсонському;
  • Чернігівському;
  • Одеському.

Правила оформлення допомоги та інші нюанси

Згідно з правилами, громадяни, які підпадають під умови програми, зможуть скористатися двома доступними варіантами для отримання грошової допомоги: онлайн або офлайн через ПФУ.

У разі дистанційного оформлення допомоги — можна подати заявку через мобільний застосунок "Дія". Для цього необхідно відкрити "Дія.Картку" та виконати такі кроки:

  • в "Дії" обрати пункт "Сервіси";
  • перейти в розділ "Зимова підтримка";
  • зазначити потрібну програму;
  • підтвердити, що є "Дія.Картка".

Виплати мають цільове призначення, тому їх можна використати тільки на купівлю:

  • зимового одягу та взуття;
  • медикаменти, вітаміни в аптеках.

Оформлювати виплати за програмою "Зимова підтримка" можна буде до 17 грудня 2025 року. Кошти дозволяється використати протягом 180 днів.

Раніше ми писали, на що не можна буде витратити одноразову грошову допомогу в 1 тис. грн. Такі виплати отримають всі громадяни, які мешкають в Україні. 

Ще розповідали, що цього тижня УВКБ ООН реєструватиме громадян на виплату фіндопомоги в одному з регіонів. Для вразливих груп громадян виплатять по 10,8 тис. грн. 

виплати фінансова допомога гроші грошова допомога ЮНІСЕФ
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
