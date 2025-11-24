Виплати від UNICEF Ukraine — що треба знати про зимову підтримку дітей

Малолітні діти у сільській місцевості. Фото: Freepik

Представництво провідної світової організації, що захищає права й інтереси дітей та молоді, Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) UNICEF Ukraine, виділить додаткову допомогу для дітей на прифронтових територіях. Відомо, хто саме зможе скористатися відповідною підтримкою.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру Міністерства соціальної політики України.

Що треба знати про додаткову підтримку ЮНІСЕФ

Як зазначають у відомстві, ЮНІСЕФ має намір надати додаткове фінансування для підтримки більш ніж шести тисяч дітей з інвалідністю підгрупи А на прифронтових територіях у зимовий період. Організація має намір долучитися до програми "Зимова підтримка".

"ЮНІСЕФ долучається до урядової програми "Зимова підтримка", яка передбачає одноразову допомогу 6 500 грн для найбільш вразливих категорій, зокрема дітей із малозабезпечених сімей, дітей з інвалідністю у прийомних сім’ях і ДБСТ та дітей серед ВПО", — йдеться у повідомленні.

Додаткову фінансову підтримку спрямують родинам у дев’яти регіонах:

Дніпропетровському;

Донецькому;

Запорізькому;

Миколаївському;

Сумському;

Харківському;

Херсонському;

Чернігівському;

Одеському.

Правила оформлення допомоги та інші нюанси

Згідно з правилами, громадяни, які підпадають під умови програми, зможуть скористатися двома доступними варіантами для отримання грошової допомоги: онлайн або офлайн через ПФУ.

У разі дистанційного оформлення допомоги — можна подати заявку через мобільний застосунок "Дія". Для цього необхідно відкрити "Дія.Картку" та виконати такі кроки:

в "Дії" обрати пункт "Сервіси";

перейти в розділ "Зимова підтримка";

зазначити потрібну програму;

підтвердити, що є "Дія.Картка".

Виплати мають цільове призначення, тому їх можна використати тільки на купівлю:

зимового одягу та взуття;

медикаменти, вітаміни в аптеках.

Оформлювати виплати за програмою "Зимова підтримка" можна буде до 17 грудня 2025 року. Кошти дозволяється використати протягом 180 днів.

