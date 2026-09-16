Виплати від UNICEF: хто з родин з дітьми отримає у 2026 році до 19 400 грн

Маленька дівчинка з дорослими. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році в Україні міжнародна організація системи ООН, UNICEF (Дитячий фонд ООН), що здійснює захист прав та інтересів дітей у понад 190 країнах світу, реалізує чотири види грошової допомоги для родин, які постраждали від війни. Залежно від ситуації та потреб, допомогу можуть надавати безпосередньо через фонд або систему соцзахисту країни.

Про те, хто матиме право на виплати від організації, розповідають Новини.LIVE.

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Де і яка доступна фіндопомога від UNICEF Ukraine

Багатоцільова допомога після атак та примусової евакуації

Зокрема, цьогоріч у фонді надають багатоцільову фіндопомогу родинам, які постраждали через непередбачувані виклики, пов’язані із конфліктом, включно з ракетними атаками та примусовою евакуацією із прифронтових районів. Кожному члену родини нададуть по 12 300 грн, що має покрити базові потреби на тримісячний термін.

Претендентів на такі виплати можуть визначати у співпраці з місцевою владою. Після цього організатори оцінять, чи відповідають заявники умовам програми, адже фінансування є обмеженим.

Екстрена допомога у сфері захисту дітей

Також передбачається цьогоріч надання від UNICEF екстреної грошової допомоги. Її отримають родини з дітьми, які безпосередньо постраждали від обстрілів, якщо у домогосподарстві є поранені або хтось загинув.

Такий тип допомоги становитиме 16 700 грн.

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Виплати будуть надавати в межах послуг із ведення випадків у сфері захисту дітей та можуть бути поєднані з іншою підтримкою (психологічною/психосоціальною).

Таких сімей визначатимуть через фахівців із захисту дітей чи соцпрацівників, які ведуть дані випадки, і яких підтримує UNICEF. Якщо родини відповідатимуть критеріям, з ними організатори зв’яжуться для здійснення оцінки потреб та права на надання підтримки.

Допомога у кризових ситуаціях, коли було порушене надання послуг

Вразливі домогосподарства, які потерпають від відсутності електропостачання, опалення чи води через атаки, отримають такий вид допомоги. Вона спрямована на швидке реагування та підтримку родин. Екстрені виплати становитимуть 4 100 грн на кожну особу. Залежно від місця та умов програми, вони відбуватимуться через місцеві органи соцзахисту.

Грошова допомога на зиму

Окрім того, родини з дітьми отримають на зимовий сезон одноразову допомогу у сумі 19 400 грн. Програму фінансує UNICEF, а виплати буде здійснювати уряд України, зокрема Мінсоцполітики, та Пенсійний фонд. Для отримання коштів домогосподарство повинно відповідати таким вимогам:

Мешкати у межах 0-20 км від лінії фронту в одному з регіонів: Чернігівському, Дніпропетровськкому, Донецькому, Харківському, Херсонському, Миколаївському, Сумському або Запорізькому.

Мати щонайменше один із критеріїв вразливості (11 категорій: сім’ї, які отримують підтримку через інвалідність членів родини чи дітей, родини з дітьми в альтернативних формах догляду, неповні чи багатодітні сім’ї, ВПО, які отримують держпідтримку, а також родини, що отримують субсидії та пільги на оплату комунпослуг).

Як отримати грошову допомогу

Виплати відбуватимуться через місцеві органи соцзахисту. Зокрема, щодо зимової допомоги, якщо домогосподарство відповідатиме обом критеріям, то має подати заявку на допомогу через:

відділення Пенсійного фонду;

Центр надання адмінпослуг (ЦНАПи)

органи місцевої влади.

"Важливо: ЮНІСЕФ не проводить реєстрацію сімей, не визначає право на отримання допомоги та не здійснює індивідуальні виплати в межах цієї програми", — додали організатори.

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Ще Новини.LIVE писали про те, що людям, які проживають в Одеському регіоні, доступна грошова допомога від Depaul. Відповідна ініціатива передбачає забезпечення підтримкою осіб з-поміж вразливих груп людей на започаткування чи розвиток власної справи. Самозайнятим та малому бізнесу виплатять з числа ВПО до 78 000 грн.