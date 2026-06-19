Виплати від UNHCR Ukraine: де доступна допомога та як подати заявку у червні

Жінка з телефоном, гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

У червні 2026 року у низці міст однієї з областей доступна можливість реєстрації у програмі фінансової допомоги від UNHCR Ukraine (представництво Aгенції ООН у справах біженців). У її рамках громадянам надають кілька видів допомоги з розрахунком на три місяці.

Про те, де можна оформити додаткову підтримку, розповідають Новини.LIVE.

Хто ще може отримати виплати від UNHCR Ukraine у липні

Згідно з оприлюдненою інформацією організації, відкрилась можливість реєстрації на надання допомоги у кількох містах Полтавської області (Полтава, Гадяч, Лубни, Миргород).

Взяти участь у програмі можуть громадяни, яким довелося переміщуватися під час війни:

переміщення відбулося через загрозу життю до 45 днів;

виїзд з небезпечних районів становить від 46 днів до пів року;

повернення додому після виїзду за кордон чи в інші регіони через війну (з 24 лютого 2022-го) відбулося не раніше трьох місяців тому та не пізніше року.

Останні дві категорії громадян повинні відповідати важливому соціально-економічному критерію — середньомісячний дохід на одну особу в домогосподарстві не повинен бути вищим за 8 300 грн.

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Сума допомоги залежить від тривалості переміщення (від 10 800 до 12 300 грн):

10 800 грн — для біженців, які приїхали додому за останні три місяці та не більше року тому; 12 300 грн — для переселенців, які переїхали за останні 45 днів; 12 300 грн — для ВПО, які виїхали через загрозу для життя від 46 днів до пів року; 12 300 грн — для родин, які постраждали через атаки за останні 45 днів.

Як подати заявку на виплати у Полтавській області

Для попередньої електронної реєстрації в чергу до пункту збору даних у програмі допомоги від UNHCR Ukraine громадяни повинні заповнити спеціальну форму.

Після цього представники фонду призначать конкретний день та час візиту.

"Заповнюйте одну заявку на одну родину. Заповнення анкети не дорівнює реєстрації. Заявка тільки для запрошення на додаткове опитування. З тими, хто відповідає описаним умовам, ми додатково зв'яжемося телефоном. Якщо з Вами не зв'язалися — Ви не відповідаєте описаним умовам реєстрації", — додали організатори.

Всі члени родини повинні підготувати такі документи (оригінали):

паспорт громадянина;

ідентифікаційний код;

довідка переселенця (підтвердження переміщення);

свідоцтво про народження дітей;

банківська карта голови домогосподарства (номер рахунку IBAN);

документи, що підтвердять інвалідність/опіку.

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