Виплати від UNHCR — де наприкінці року можна отримати 10,8 тис. грн

Гроші від UNHCR Ukraine — кому обіцяють 10,8 тис. грн у грудні
У грудні 2025 року організація UNHCR Ukraine, що є представником Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) в Україні, приймає заявки на виплату фіндопомоги в розмірі 10,8 тис. грн. Звертатися за підтримкою можуть жителі ще одного прифронтового міста.
Про це анонсували у пресслужбі UNHCR в Telegram.
Хто і де зможе отримати міжнародну допомогу
Як зазначають організатори, фінансова допомога доступна Сумській області, що регулярно зазнає обстрілів з боку РФ. Цього разу відкриють реєстрацію для громадян з міста Шостка. Заявники повинні відповідати визначеним правилам та мати потрібний пакет документів.
За умовами програми, обіцяють надати фінансову підтримку тим, хто був змушений переїздити через російську агресію. Згідно з правилами, кожен член домогосподарства отримає по 10,8 тис. грн (3,6 тис. грн/три місяці).
Скористатися правом на фіндопомогу зможуть лише дві основні групи громадян, якщо не мали подібної підтримки від інших міжнародних чи українських організацій за попередні три місяці:
- Внутрішні переселенці, які залишили власні оселі чи повернулись на своє колишнє місце проживання не більш ніж шість місяців тому.
- Біженці, які повернулись додому після відбуття за кордон.
У зв'язку з обмеженими фінансовими ресурсами виплати отримають виключно вразливі категорії громадян. А саме:
- родина складається зі старших лише з батька чи матері, які виховують малолітніх дітей, чи на утриманні мають осіб старшого віку, від 55 років;
- домогосподарство має у своєму складі тільки осіб похилого віку, або, якщо займаються вихованням неповнолітніх дітей;
- родина має громадян, у яких наявна інвалідність чи тяжкі хвороби.
Середній дохід на одну особу у домогосподарстві не має бути вищим за 5,4 тис. грн щомісяця.
Як подати заявку на оформлення допомоги
Реєстрація на фіндопомогу у Шостці буде доступна лише один день — 4 грудня. Вона може відбуватися тільки за попереднім записом за номером телефону. Адреса прийому: вул. Свободи,18.
"Записатись у чергу на прийом мобільних груп для реєстрації на програму грошової допомогу можна за номером телефону пункту збору даних у м.Суми — 063 182 68 38", — йдеться у повідомленні.
Необхідно заздалегідь підготувати такий пакет документів:
- паспорт/інший документ, що посвідчує громадянина;
- ідентифікаційний код;
- довідка внутрішньо переміщеної особи;
- свідоцтво про народження дітей/документ, що посвідчує законну опіку над дитиною;
- посвідчення/медичні довідки (за наявності);
- банківський номер.
У грудні 2025 року у Сумській області надалі працюватимуть мобільні групи для реєстрації на фіндопомогу. За цим потрібно стежити у повідомленнях у Telegram-каналі представників UNHCR.
