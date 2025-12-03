Виплати від UNHCR — де наприкінці року можна отримати 10,8 тис. грн

Людина тримає гроші. Фото: Новини.LIVE

У грудні 2025 року організація UNHCR Ukraine, що є представником Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) в Україні, приймає заявки на виплату фіндопомоги в розмірі 10,8 тис. грн. Звертатися за підтримкою можуть жителі ще одного прифронтового міста.

Про це анонсували у пресслужбі UNHCR в Telegram.

Реклама

Читайте також:

Хто і де зможе отримати міжнародну допомогу

Як зазначають організатори, фінансова допомога доступна Сумській області, що регулярно зазнає обстрілів з боку РФ. Цього разу відкриють реєстрацію для громадян з міста Шостка. Заявники повинні відповідати визначеним правилам та мати потрібний пакет документів.

За умовами програми, обіцяють надати фінансову підтримку тим, хто був змушений переїздити через російську агресію. Згідно з правилами, кожен член домогосподарства отримає по 10,8 тис. грн (3,6 тис. грн/три місяці).

Скористатися правом на фіндопомогу зможуть лише дві основні групи громадян, якщо не мали подібної підтримки від інших міжнародних чи українських організацій за попередні три місяці:

Внутрішні переселенці, які залишили власні оселі чи повернулись на своє колишнє місце проживання не більш ніж шість місяців тому. Біженці, які повернулись додому після відбуття за кордон.

У зв'язку з обмеженими фінансовими ресурсами виплати отримають виключно вразливі категорії громадян. А саме:

родина складається зі старших лише з батька чи матері, які виховують малолітніх дітей, чи на утриманні мають осіб старшого віку, від 55 років;

домогосподарство має у своєму складі тільки осіб похилого віку, або, якщо займаються вихованням неповнолітніх дітей;

родина має громадян, у яких наявна інвалідність чи тяжкі хвороби.

Середній дохід на одну особу у домогосподарстві не має бути вищим за 5,4 тис. грн щомісяця.

Як подати заявку на оформлення допомоги

Реєстрація на фіндопомогу у Шостці буде доступна лише один день — 4 грудня. Вона може відбуватися тільки за попереднім записом за номером телефону. Адреса прийому: вул. Свободи,18.

"Записатись у чергу на прийом мобільних груп для реєстрації на програму грошової допомогу можна за номером телефону пункту збору даних у м.Суми — 063 182 68 38", — йдеться у повідомленні.

Необхідно заздалегідь підготувати такий пакет документів:

паспорт/інший документ, що посвідчує громадянина;

ідентифікаційний код;

довідка внутрішньо переміщеної особи;

свідоцтво про народження дітей/документ, що посвідчує законну опіку над дитиною;

посвідчення/медичні довідки (за наявності);

банківський номер.

У грудні 2025 року у Сумській області надалі працюватимуть мобільні групи для реєстрації на фіндопомогу. За цим потрібно стежити у повідомленнях у Telegram-каналі представників UNHCR.

Раніше ми писали, що в одному з міст родинам з дітьми надають фіндопомогу у грудні 2025 року. Йдеться про реалізацію програми БФ "Посмішка ЮА".

Також у Мінцифри розповіли про терміни надходження одноразової допомоги за програмою "Зимова підтримка". В її рамках українцям виплатять по 6,5 тис. грн.