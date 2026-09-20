Страховая выплата после ДТП: когда не нужно платить налог

ДТП. Фото: УНИАН

После дорожно-транспортного происшествия пострадавший может получить страховое возмещение за поврежденный автомобиль или иное имущество. В такой ситуации возникает вопрос: нужно ли платить налог с полученных средств и считает ли государство страховую выплату доходом. Закон предусматривает специальное правило, согласно которому в определенных случаях такие деньги не облагаются налогом.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственную налоговую службу Украины.

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Облагается ли налогом страховая выплата после ДТП

Страховое возмещение, которое физическое лицо получает по договору страхования, по общему правилу не включается в налогооблагаемый доход, если выполняются условия, определенные Налоговым кодексом.

В частности, это касается страховых и регламентных выплат по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств.

Ключевое условие для выплаты по гражданской ответственности — сумма страхового возмещения не должна превышать фактический размер причиненного потерпевшему ущерба. Ее определяют по обычным ценам на дату страховой выплаты.

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То есть если в результате ДТП автомобиль поврежден на 100 000 грн и страховая компания выплачивает 100 000 грн компенсации в соответствии с установленным размером убытков, сама эта сумма не включается в налогооблагаемый доход.

Сколько налога заплатит украинец

Если страховое возмещение соответствует фактическому ущербу и подпадает под предусмотренное законом освобождение от налога, налог с этой выплаты уплачивать не нужно.

Например, человек получил после ДТП 150 000 грн страхового возмещения, а установленный размер фактического ущерба составляет 150 000 грн. При таких условиях с полученных 150 000 грн не нужно уплачивать 18% НДФЛ и 5% военного сбора — то есть вся сумма остается получателю.

Это важно отличать от других компенсаций. Налоговый кодекс предусматривает отдельные правила для возмещения материального и морального ущерба, штрафов, пени и других выплат.

Что будет, если выплата превышает размер убытков

Для освобождения от налогообложения важно соблюдение установленного законом условия относительно размера фактического ущерба. Поэтому ситуация, когда полученная сумма превышает фактический ущерб, требует отдельной оценки ее налогообложения.

Именно поэтому после ДТП следует сохранять документы, подтверждающие повреждения автомобиля, расчет убытков и сумму страхового возмещения.

По закону страховщик возмещает оцененный ущерб, причиненный имуществу третьего лица в результате ДТП, в пределах установленных страховых сумм.

Считается ли выплата от страховой компании заработной платой

Страховое возмещение за поврежденное имущество не является зарплатой или оплатой за выполненную работу. Налоговый кодекс предусматривает для таких выплат отдельный режим, поэтому сам факт поступления денег от страховой компании не означает автоматического возникновения налогового обязательства.

Например, если после аварии страховщик перечислил пострадавшему 80 000 грн в качестве компенсации установленного ущерба, эти деньги не становятся обычным доходом человека только потому, что они поступили на его банковский счет.

Что нужно проверить после получения денег

Прежде всего стоит ознакомиться с документами страховой компании и проверить, какой именно размер ущерба установлен и какая сумма возмещения начислена.

Также важно сохранить документы, касающиеся ДТП, оценки повреждений и решения страховщика о выплате. Они могут понадобиться, если возникнут вопросы относительно назначения или налогообложения средств.

Для обычной выплаты по автогражданке главный ориентир — соответствие компенсации фактическому ущербу. Если установленные законом условия выполнены, страховое возмещение не включается в налогооблагаемый доход.

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