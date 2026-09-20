Страхова виплата після ДТП: коли не треба платити податок

ДТП. Фото:УНІАН

Після дорожньо-транспортної пригоди потерпілий може отримати страхове відшкодування за пошкоджене авто або інше майно. У такій ситуації виникає питання, чи потрібно сплачувати податок із отриманих коштів та чи вважає держава страхову виплату доходом. Закон передбачає спеціальне правило, за яким у визначених випадках такі гроші не оподатковуються.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Державну податкову службу України.

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Чи оподатковують страхову виплату після ДТП

Страхове відшкодування, яке фізична особа отримує за договором страхування, за загальним правилом не включається до оподатковуваного доходу, якщо виконуються умови, визначені Податковим кодексом.

Окремо це стосується страхових та регламентних виплат за обов'язковим страхуванням цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

Ключова умова для виплати за цивільною відповідальністю — сума страхового відшкодування не повинна перевищувати фактичний розмір завданої потерпілому шкоди. Її визначають за звичайними цінами на дату страхової виплати.

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Тобто якщо внаслідок ДТП автомобіль пошкоджений на 100 000 грн і страхова компанія виплачує 100 000 грн компенсації відповідно до встановленого розміру збитків, сама ця сума не включається до оподатковуваного доходу.

Скільки податку заплатить українець

Якщо страхове відшкодування відповідає фактичній шкоді та підпадає під передбачене законом звільнення, податок із цієї виплати сплачувати не потрібно.

Наприклад, людина отримала після ДТП 150 000 грн страхового відшкодування, а встановлений розмір фактичної шкоди становить 150 000 грн. За таких умов із отриманих 150 000 грн не потрібно віддавати 18% ПДФО та 5% військового збору — тобто вся сума залишається отримувачу.

Це важливо відрізняти від інших компенсацій. Податковий кодекс має окремі правила для відшкодування матеріальної та моральної шкоди, штрафів, пені та інших виплат.

Що буде, якщо виплата перевищує розмір збитків

Для звільнення від оподаткування важливо дотримання встановленої законом умови щодо розміру фактичної шкоди. Тому ситуація, коли отримана сума перевищує фактичний збиток, потребує окремої оцінки її оподаткування.

Саме тому після ДТП варто зберігати документи, які підтверджують пошкодження автомобіля, розрахунок збитків та суму страхового відшкодування.

За законом страховик відшкодовує оцінену шкоду, заподіяну майну третьої особи внаслідок ДТП, у межах установлених страхових сум.

Чи вважається виплата від страхової заробітком

Страхове відшкодування за пошкоджене майно не є зарплатою чи оплатою за виконану роботу. Податковий кодекс передбачає для таких виплат окремий режим, тому сам факт надходження грошей від страхової компанії не означає автоматичної появи податкового зобов'язання.

Наприклад, якщо після аварії страховик перерахував потерпілому 80 000 грн для компенсації встановленої шкоди, ці гроші не стають звичайним доходом людини лише через те, що вони надійшли на її банківський рахунок.

Що потрібно перевірити після отримання грошей

Передусім варто подивитися документи страхової компанії та перевірити, який саме розмір збитків встановлено і яку суму відшкодування нараховано.

Також важливо зберегти документи щодо ДТП, оцінки пошкоджень та рішення страховика про виплату. Вони можуть знадобитися, якщо виникнуть питання щодо призначення або оподаткування коштів.

Для звичайної виплати за автоцивілкою головний орієнтир — відповідність компенсації фактичній шкоді. Якщо встановлені законом умови виконані, страхове відшкодування не включається до оподатковуваного доходу.

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