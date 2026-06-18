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Головна Фінанси Гроші від ПриватБанку: кому виплачують на картки по 2 000 грн

Гроші від ПриватБанку: кому виплачують на картки по 2 000 грн

Ua ru
Дата публікації: 18 червня 2026 07:01
ПриватБанк нарахує на картки 2 000 грн у червні: хто може взяти участь
Смартфон та банківське відділення. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У червні 2026 року держфінустанова "ПриватБанк" нарахує клієнтам на картки грошові компенсації за здійснення деяких фінансових операцій у мобільному застосунку "Приват24". Відомо, що мають зробити українці, щоб претендувати на бонус у розмірі близько 2 000 грн.

Про це розповідає видання Новини.LIVE, посилаючись на інформацію банку

Кому ПриватБанк нарахує на картки 2 000 грн у червні

За повідомленням держфінустанови, йдеться про актуальну акційну програму, у рамках якої передбачається нарахування кешбеку за міжнародні перекази з карткою Visa від ПриватБанку.

Всіх, хто долучиться до акції, чекає можливість взяти участь у розіграші 2026 грн. Водночас, кожен учасник щомісяця зможе отримувати кешбек, а максимальна сума за весь період програми не обмежується.

"Кожен міжнародний переказ із карткою Visa від ПриватБанку — це можливість отримати додаткову фінансову підтримку. Щомісяця 100 переможців отримують по 2026 грн. Реєструйтеся в акції та здійснюйте перекази, щоб стати одним із них", — йдеться у повідомленні.

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В акції, що триває до 10 липня, можуть брати участь усі типи термінових грошових переказів і міжнародних платежів. Зокрема:

  • отримання/надсилання SWIFT-переказів;
  • отримання/відправлення міжнародних Р2Р-переказів із карти на карту Visa через "Приват24";
  • одержання переказів Western Union, MoneyGram, Ria, IntelExpress, PrivatMoney, Meest та інші.

Правила нарахування кешбеку за перекази у ПриватБанку

Для участі у кешбек-програмі громадянам потрібно зареєструватися на сайті з акцією. Після чого треба виконати такі умови:

  • одержати щонайменше один міжнародний переказ на карту Visa від ПриватБанку;
  • зробити міжнародний переказ з валютної карти Visa у розмірі від 2026 грн (еквівалент); 
  • взяти участь у програмі зможуть всі види термінових переказів і міжнародних платежів, що передбачаються у ПриватБанку. 

Робити відповідні перекази із закордонними картками Visa можна у такі способи:

  • через мобільний застосунок "Приват24" у меню "Переказати";
  • у вебверсії "Приват24" через меню "Переказ на картку". 

Громадяни можуть здійснювати такі операції з валютних карт ПриватБанку як у доларах, так і євровалюті.

Важливою умовою участі в акції є повноліття клієнтів, наявність ідентифікаційного коду та активної картки Visa від ПриватБанку (карта для виплат, Універсальна/Універсальна Gold, преміальна).

Ще Новини.LIVE розповідали, що ПриватБанк та міжнародна платіжна система Paysera запустили можливість одержання грошових переказів у новому сервісі. Користувачі Paysera зможуть оперативніше надсилати кошти з Європи в Україну зі смартфонів, використовуючи грошові перекази PrivatMoney.  

Також Новини.LIVE писали, що ПриватБанк рекомендував деяким клієнтам перейти на новий фінансовий номер телефону, до якого привʼязано картку. Така вимога може бути актуальною у тому випадку, коли не можна усунути технічний збій у програмному забезпеченні. З такою проблемою зіткнулися деякі клієнти.    

ПриватБанк гроші банки
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова
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