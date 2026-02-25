Выплаты от Норвежского совета по делам беженцев — для кого доступна регистрация

Деньги от Норвежского совета — кто может подать заявку
У граждан уязвимых групп есть последний шанс принять участие в программе финансовой поддержки от Норвежского совета по делам беженцев (NRC). Регистрация на выплаты завершится в 12:00 25 февраля 2026 года.
Кто еще может успеть подать заявку, рассказывают Новини.LIVE.
Кому доступна помощь от Норвежского совета по делам беженцев
Как отметили в гуманитарной организации, финансовая поддержка от Норвежского совета по делам беженцев доступна домохозяйствам при наличии признаков уязвимости.
Из-за ограниченного финансирования приоритетными станут те, кто проживает в районах, пострадавших от войны, или являются официальными переселенцами. Средства предоставят тем, кто в них нуждается больше всего. А именно:
- Домохозяйства, расположенные на территориях, где продолжаются боевые действия;
- Семьи, которые были вынуждены покинуть дома из-за войны;
- Граждане, которые вернулись домой после деоккупации территорий.
Среди главных требований — заявители должны проживать на территории Украины и иметь социально-экономическую уязвимость.
Некоторые могут получить денежную помощь от Норвежского совета по делам беженцев повторно. Речь идет о тех, кто не получал выплаты за последние полгода.
Правила регистрации в программе финпомощи
По данным организаторов, онлайн-регистрация в программе помощи от Норвежского совета по делам беженцев закроется в 12:00 (по Киеву). Граждане при заполнении формы должны предоставить правильные данные и загрузить качественные фото документов или скриншоты приложения госуслуг "Дія". При этом в организации не спросят данные о банковских картах, PIN-кодах и CVV.
Однако отметили, что факт подачи заявки не означает автоматического отбора для получения денежной помощи. NRC будет тщательно проверять заявки для оказания помощи наиболее уязвимым категориям населения.
"Пожалуйста, имейте в виду, что любые ошибки в процессе подачи заявки могут привести к отмене или задержке ее пересмотра", — добавили в пресс-службе.
Что еще надо знать о поддержке переселенцев
Также в 2026 году внутренне перемещенным лицам государство оказывает поддержку. Помощь автоматически продлевается на шесть месяцев для уязвимых групп граждан и тем, чей среднемесячный доход не превысит 10,38 тыс. грн на человека (четыре прожиточных минимума для нетрудоспособных лиц).
Речь идет о начислении ежемесячных выплат в размере:
- по 2 тыс. грн — для взрослых;
- по 3 тыс. грн — для детей и лиц с инвалидностью.
Ранее мы рассказывали, что весной украинцам с инвалидностью и с ограниченной мобильностью предоставят денежную помощь. Средства предусмотрены программой от общественной организации "Fight For Right".
Еще сообщалось, что Агентство ООН по делам в городе Николаев регистрирует на предоставление финпомощи переселенцам. Согласно условиям, выплаты дадут только тем, у кого низкие доходы.
