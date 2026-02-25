Видео
Главная Финансы Деньги от Норвежского совета — кто может подать заявку

Деньги от Норвежского совета — кто может подать заявку

Дата публикации 25 февраля 2026 11:00
Выплаты от Норвежского совета по делам беженцев — для кого доступна регистрация
Деньги и женщина за компьютером. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

У граждан уязвимых групп есть последний шанс принять участие в программе финансовой поддержки от Норвежского совета по делам беженцев (NRC). Регистрация на выплаты завершится в 12:00 25 февраля 2026 года.

Кто еще может успеть подать заявку, рассказывают Новини.LIVE.

Читайте также:

Кому доступна помощь от Норвежского совета по делам беженцев

Как отметили в гуманитарной организации, финансовая поддержка от Норвежского совета по делам беженцев доступна домохозяйствам при наличии признаков уязвимости.

Из-за ограниченного финансирования приоритетными станут те, кто проживает в районах, пострадавших от войны, или являются официальными переселенцами. Средства предоставят тем, кто в них нуждается больше всего. А именно:

  1. Домохозяйства, расположенные на территориях, где продолжаются боевые действия;
  2. Семьи, которые были вынуждены покинуть дома из-за войны;
  3. Граждане, которые вернулись домой после деоккупации территорий.

Среди главных требований — заявители должны проживать на территории Украины и иметь социально-экономическую уязвимость.

Некоторые могут получить денежную помощь от Норвежского совета по делам беженцев повторно. Речь идет о тех, кто не получал выплаты за последние полгода.

Правила регистрации в программе финпомощи

По данным организаторов, онлайн-регистрация в программе помощи от Норвежского совета по делам беженцев закроется в 12:00 (по Киеву). Граждане при заполнении формы должны предоставить правильные данные и загрузить качественные фото документов или скриншоты приложения госуслуг "Дія". При этом в организации не спросят данные о банковских картах, PIN-кодах и CVV.

Однако отметили, что факт подачи заявки не означает автоматического отбора для получения денежной помощи. NRC будет тщательно проверять заявки для оказания помощи наиболее уязвимым категориям населения.

"Пожалуйста, имейте в виду, что любые ошибки в процессе подачи заявки могут привести к отмене или задержке ее пересмотра", — добавили в пресс-службе.

Что еще надо знать о поддержке переселенцев

Также в 2026 году внутренне перемещенным лицам государство оказывает поддержку. Помощь автоматически продлевается на шесть месяцев для уязвимых групп граждан и тем, чей среднемесячный доход не превысит 10,38 тыс. грн на человека (четыре прожиточных минимума для нетрудоспособных лиц).

Речь идет о начислении ежемесячных выплат в размере:

  • по 2 тыс. грн — для взрослых;
  • по 3 тыс. грн — для детей и лиц с инвалидностью.

Ранее мы рассказывали, что весной украинцам с инвалидностью и с ограниченной мобильностью предоставят денежную помощь. Средства предусмотрены программой от общественной организации "Fight For Right".

Еще сообщалось, что Агентство ООН по делам в городе Николаев регистрирует на предоставление финпомощи переселенцам. Согласно условиям, выплаты дадут только тем, у кого низкие доходы.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
