Виплати від Норвезької ради у справах біженців — хто може встигнути подати заявку

Гроші та жінка за комп'ютером. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Українці вразливих категорій мають останній шанс долучитися до програми фінансової допомоги від Норвезької ради у справах біженців (NRC). Організація о 12:00 25 лютого 2026 року закриє реєстрацію на виплати.

Хто ще може встигнути подати заявку, розповідають Новини.LIVE.

Кому доступна допомога від Норвезької ради у справах біженців

Як зазначили у гуманітарній організації, фінансова підтримка від Норвезької ради у справах біженців доступна домогосподарствам за наявності ознак вразливості.

Через обмежене фінансування пріоритетними стануть ті, хто проживає у районах, що постраждали від війни, або є офіційними переселенцями. Кошти нададуть тим, хто їх потребує найбільше. А саме:

Домогосподарства, розташовані на територіях, де тривають бойові дії; Родини, які були змушені залишити оселі через війну; Громадяни, які повернулися додому після деокупації територій.

Серед головних вимог — заявники повинні проживати на території України та мати соціально-економічну вразливість.

Дехто може отримати грошову допомогу від Норвезької ради у справах біженців повторно. Йдеться про тих, хто не отримував виплати за останні пів року.

Правила реєстрації у програмі фіндопомоги

За даними організаторів, онлайн-реєстрація у програмі допомоги від Норвезької ради у справах біженців закриється о 12:00 (за Києвом). Громадяни під час заповнення форми мають надати правильні дані та завантажити якісні фото документів чи скриншоти застосунку держпослуг "Дія". При цьому в організації не запитають дані щодо банківських карт, PIN-кодів та CVV.

Однак зауважили, що факт подачі заявки не означає автоматичного відбору для отримання грошової допомоги. NRC ретельно перевірятиме заявки для надання допомоги найбільш вразливим категоріям населення.

"Будь ласка, майте на увазі, що будь-які помилки в процесі подання заявки можуть призвести до скасування або затримки її перегляду", — додали у пресслужбі.

Що ще треба знати про підтримку переселенців

Також у 2026 році внутрішньо переміщеним особам держава надає підтримку. Допомога автоматично продовжується на шість місяців для вразливих груп громадян та тим, чий середньомісячний дохід не перевищить 10,38 тис. грн на особу (чотири прожиткові мінімуми для непрацездатних осіб).

Йдеться про нарахування щомісячних виплат у розмірі:

по 2 тис. грн — для дорослих;

по 3 тис. грн — для дітей та осіб з інвалідністю.

